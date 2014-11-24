ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо: Успех в Муджелло не делает Ducati претендентом на чемпионский титул Пилот Ducati Андреа Довициозо трезво оценивает шансы итальянского производителя в турнирной таблице. Несмотря на победу на домашнем Гран При Италии, Андреа не считает Ducati конкурентом для Honda и Yamaha в общем зачете, хотя сейчас именно Довициозо является ближайшим преследователем Маверика Виньялеса в турнирной таблице, уступая испанцу 26 очков. Андреа Довициозо: Победа всегда ощущается по-особенному «Каждый уик-энд – это отдельная история, – цитирует Довициозо AUTOSPORT.com. – Безусловно, такой результат оказывает определенное влияние, но мы не вносили в наш байк кардинальных изменений. Вот почему я не говорю о борьбе за чемпионский титул. Я всегда остаюсь реалистом. Многие могут называть меня пессимистом, но я – реалист. Да, на некоторых трассах наш байк может быть очень быстрым, но этот мотоцикл недостаточно хорош для цикла из 18 гонок. Следующий гоночный уик-энд пройдет в Барселоне – на абсолютно другой трассе с низким уровнем сцепления и не очень качественным асфальтом. В 2016-м нам здесь пришлось нелегко. Вскоре мы узнаем, насколько мы конкурентоспособны. Пока что я иду вторым в общем зачете чемпионата, и это довольно неплохой результат. Но я отдаю себе отчет в том, что мне будет трудно бороться с Honda и Yamaha на равных на протяжении всего сезона».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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