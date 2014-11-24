Приморские тяжелоатлеты отличились на Чемпионате ДВФО

В субботу, 21 марта, в 11 часов в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет открытый лично-командный турнир Владивостока по самбо среди девушек, посвященный Международному женскому...
Сегодня, 5 августа, в Рио-де-Жанейро состоится открытие главного спортивного события в мире - XXXI летней Олимпиады. Приморье на мировом спортивном форуме представит бронзовый призер Олимпийских игр...
После Гран При России Джолион Палмер намерен добиться еще большего прогресса в Испании. «Нам бы не помешало провести идеальный уик-энд, – заявил Палмер. – Теперь я, наконец, доволен автомобилем и его...
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