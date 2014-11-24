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Приморские тяжелоатлеты отличились на Чемпионате ДВФО

Приморские тяжелоатлеты отличились на Чемпионате ДВФО
С 31 мая по 4 июня в г. Холмске Сахалинской области проходил Чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике.

Успешно выступили на соревнованиях приморские спортсмены. По итогам турнира они завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Тренеры сборной Приморья - Халев Н. С., Мелентьев А.Н.



Обладателями «золота» в своих весовых категориях стали Светлана Гаджиева (48 кг) и Егор Ковалев (69 кг).

«Серебро» в копилку сборной Приморья положили Юлия Рогова (53 кг), Артур Лебеденко (62 кг), Максим Марченко (105 кг) и Дмитрий Козлов (77 кг), который также выполнил норматив мастера спорта.

Еще двое приморских атлетов - Руслан Канонец (94 кг) и Михаил Бельченко (свыше 105 кг), также выполнили норматив мастера спорта России, завоевав бронзовые медали.



Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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