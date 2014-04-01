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Nissan Patrol ушел с российского рынка - автоновости

Nissan Patrol ушел с российского рынка - автоновостиNissan Patrol ушел с российского рынка

Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan прекратила продажи внедорожников Patrol на российском рынке. Данная модель была самой большой и богато оснащенной в линейке японского производителя у нас. Как сообщили Motorpage в российском офисе компании, прекращение продаж связано с низким спросом на модель.

Изначально Nissan Patrol последнего поколения создавался для Ближнего Востока, именно поэтому в гамме присутствует только бензиновый 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 405 л.с. Этот силовой агрегат отличается отменным аппетитом, то есть большим расходом топлива. А турбодизеля для внедорожника не предусмотрено и вовсе, тогда как основной конкурент, Toyota Land Cruiser 200 имеет в своей гамме двигатель «на тяжелом топливе». Именно на такие версии приходится львиная доля спроса на «Крузак».

Nissan Patrol же продается в России по несколько сотен экземпляров в год. У некоторых дилеров остались «живые» машины прошлого года выпуска. Nissan Patrol предлагался в России в двух комплектациях ценой 4 550 000 и 4 750 000 рублей.

А вот «брат» Nissan Patrol, премиальный внедорожник Infiniti QX80 на российском рынке остается. Его третье поколение предлагается с таким же двигателем по цене 4 400 000 рублей и 4 550 000 рублей за комплектации Base и Hi-Tech соответственно.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 12:53      |      Категория:  Автоновости
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