ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В Монако усовершенствуют пит-лейн и паддок к 2018 году На Гран При Монако-2018 команды Ф1 получат возможность осуществлять свою деятельность в более комфортных условиях, так как организаторы гоночного уик-энда в Монте-Карло приняли решение усовершенствовать комплекс пит-лейна и паддока. Сообщается, что в обновление инфраструктуры будет инвестировано 30 миллионов евро. «В Монако хотели подготовить новый пит-лейн уже в 2017-м, однако инженеры не могли гарантировать своевременное завершение работ. Поэтому проект был отложен на 2018-й год», – сказано в заявлении немецкого издания Bild. А представитель Автомобильного клуба Монако Ришар Мику подтвердил эту информацию. «Да, это правда, – сказал Мику. – Новый пит-лейн будет двухэтажным. Наконец-то у команд появится больше места». Отметим, что действующий комплекс пит-лейна в Монако функционирует с 2004 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:44 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ AUTOSPORT сообщает, что во время летнего перерыва Renault намерена договориться о контракте на сезон-2017 с пилотом Force India Серхио Пересом. Вчера Серхио заявил, что может покинуть коллектив... Подробнее Работа над дизайном нового единого аэродинамического обвеса IndyCar по словам президента серии Джея Фрая уже на 99 процентов закончена. На этой неделе были представлены рендеры версий обвеса для... Подробнее Спортсмены из Уссурийска стали победителями дальневосточного турнира по настольному теннису памяти Героя Советского Союза Филиппа Макитрука, который завершился в поселке Преображение в минувшую... Подробнее Льюис Хэмилтон продолжает успешные выступления в Будапеште. На этот раз пилот Mercedes опередил всех в субботу утром... Подробнее 21 марта в спорткомплексе «Олимпиец» состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Владивостока, Артема,... Подробнее В соревнованиях, посвященных памяти Героя Советского Союза Михаила Петровича Крыгина, приняли участие 170 спортсменов из Уссурийска, Находки, Владивостока, Лесозаводска, Арсеньева, Заводского,... Подробнее 2 января «Спартак-Приморье» провел первую тренировку в «Олимпийце» после краткосрочного перерыва, связанного с новогодними праздниками. На отдых у игроков и тренерского штаба было два дня: 31 декабря... Подробнее За полтора часа до начала «Закрытия сезона» «адмиральцы» на клубном автобусе подъехали в полном составе к центральному входу, где на синей ковровой дорожке устроили фото и автографсессию с... Подробнее На очередном этапе Формулы Е в Буэнос-Айресе цвета команды Andretti Autosport вновь будет защищать Жан-Эрик Вернь... Подробнее ... Подробнее