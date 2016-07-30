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В Монако усовершенствуют пит-лейн и паддок к 2018 году

На Гран При Монако-2018 команды Ф1 получат возможность осуществлять свою деятельность в более комфортных условиях, так как организаторы гоночного уик-энда в Монте-Карло приняли решение усовершенствовать комплекс пит-лейна и паддока.

Сообщается, что в обновление инфраструктуры будет инвестировано 30 миллионов евро.

«В Монако хотели подготовить новый пит-лейн уже в 2017-м, однако инженеры не могли гарантировать своевременное завершение работ. Поэтому проект был отложен на 2018-й год», – сказано в заявлении немецкого издания Bild.

А представитель Автомобильного клуба Монако Ришар Мику подтвердил эту информацию.

«Да, это правда, – сказал Мику. – Новый пит-лейн будет двухэтажным. Наконец-то у команд появится больше места».

Отметим, что действующий комплекс пит-лейна в Монако функционирует с 2004 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:44      |      Категория:  Все новости » Спорт
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