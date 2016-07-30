Кубок Приморья по стритболу разыграли во Владивостоке
В субботу, 3 июня, на кортах Центра уличного баскетбола состоялся Кубок Приморского края по стритболу. В соревнованиях приняли участие более 60 команд из Приморья и Сахалинской области.
Лучшие команды из разных категорий по итогам Кубка попали в группу участников отборочного этапа чемпионата России, который пройдет в четыре игровых тура с 8 по 29 июня. Победитель отправится с 26 по 28 июля в Москву на финал чемпионата России защищать честь региона.
Победители и призеры Кубка Приморского края:
Девушки 14 и младше
1 место - Русич
2 место - Спарта
3 место - Три Джекс
Юноши 14 и младше
1 место - Splash B
2 место - Валеры
3 место - Prim Brothers
Девушки 15-17
1 место - Кову
2 место - Fireball
3 место - Алтын
Юноши 15-17
1 место - Whis is why we play
2 место - Random team
3 место - Дика, например
Ветераны
1 место - Ветер
2 место - Скиф
3 место - Баскетклаб
VIP
1 место - ДГУ
2 место - Кондитория & Grill
Баскетбол на колясках
1 место - Солянка
2 место - Синий Тигр
3 место - Крабы
Женщины 18+
1 место - Пупсики
2 место - С нами Надежда
3 место - Трешка
Мужчины 18+
1 место - ПСРЗ
2 место - TeaFunny
3 место – Спарта
Департамент физической культуры и спорта Приморского края
21 марта в спорткомплексе «Олимпиец» состоялись Чемпионат и Первенство Приморского края по смешанному боевому единоборству ММА. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из Владивостока, Артема,...
2 января «Спартак-Приморье» провел первую тренировку в «Олимпийце» после краткосрочного перерыва, связанного с новогодними праздниками. На отдых у игроков и тренерского штаба было два дня: 31 декабря...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!