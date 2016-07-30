ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кубок Приморья по стритболу разыграли во Владивостоке

В субботу, 3 июня, на кортах Центра уличного баскетбола состоялся Кубок Приморского края по стритболу. В соревнованиях приняли участие более 60 команд из Приморья и Сахалинской области.





Лучшие команды из разных категорий по итогам Кубка попали в группу участников отборочного этапа чемпионата России, который пройдет в четыре игровых тура с 8 по 29 июня. Победитель отправится с 26 по 28 июля в Москву на финал чемпионата России защищать честь региона.





Победители и призеры Кубка Приморского края:

Девушки 14 и младше

1 место - Русич

2 место - Спарта

3 место - Три Джекс

Юноши 14 и младше

1 место - Splash B

2 место - Валеры

3 место - Prim Brothers

Девушки 15-17

1 место - Кову

2 место - Fireball

3 место - Алтын

Юноши 15-17

1 место - Whis is why we play

2 место - Random team

3 место - Дика, например

Ветераны

1 место - Ветер

2 место - Скиф

3 место - Баскетклаб

VIP

1 место - ДГУ

2 место - Кондитория & Grill

Баскетбол на колясках

1 место - Солянка

2 место - Синий Тигр

3 место - Крабы

Женщины 18+

1 место - Пупсики

2 место - С нами Надежда

3 место - Трешка

Мужчины 18+

1 место - ПСРЗ

2 место - TeaFunny

3 место – Спарта





Департамент физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:53 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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