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Формула Е перейдет на систему brake-by-wire в сезоне-2018/19?

В сезоне-2018/19 на автомобилях Формулы Е может появиться система электронных тормозов brake-by-wire.

Нынешнее поколение электрических автомобилей накапливает энергию на торможении с задней оси через свой электродвигатель.

Внедрение системы brake-by-wire позволит обеспечить более эффективное электронное управление задними тормозами, станет лучше ощущаться гонщиками и максимизирует количество накопленной энергии.

Команды считают, что такая система «активного торможения» является одной из ключевых технологий, необходимых в этой серии, особенно учитывая увеличение мощности в квалификации с 200 кВт до 250 кВт и в гонке со 170 кВт до 200 кВт в сезоне-2018/19.

Технический директор DS Performance Ксавье Месетеле-Пино считает, что новая система brake-by-wire необходима Формуле Е, в то время как технический босс Faraday Future Dragon Racing Николя Мэдуи признался, что ожидал появления активной тормозной системы.

«Эта система будет, возможно, напоминать используемую в WEC», – процитировали в AUTOSPORT Мэдуи.

Немецкий производитель LSP уже создал активную тормозную систему, известную как IBSe, которая может контролировать тормозное давление на оси и каждом колесе.

Профессор Буркхард Гошель, президент Комиссии FIA по электрическим первенствам, заявил, что пока окончательного решения не принято.

«Мы можем это осуществить, действительно, – заявил он. – Сейчас мы изучаем, как именно это можно сделать».

Гошель сказал, что у FIA были идеи относительно того, как повысить эффективность и сделать серию более динамичной.
РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ ТЕХНОЛОГИЙ
Формула Е перейдет на систему brake-by-wire в сезоне-2018/19?
© autosport.com

Для накопления энергии с передней оси и введения вектора крутящего момента нужно, чтобы один мотор передавал мощность на каждое колесо. Одним из вызывающих разногласия моментов в Формуле Е является как раз вопрос о том, сколько энергии должно передаваться на каждое колесо.

«Пока слишком рано говорить о [переднем] двигателе, – сказал Мэдуи. – Думаю, это может произойти в сезоне-2021/22.

Я полагаю, что правила и планы должны меняться, однако нужно контролировать затраты.

Нам важно понять, что происходит в автомобильной промышленности. Электрические технологии постоянно развиваются, и нам нужно соответствовать».

Гонщик Формулы E Лукас ди Грасси добавил: «Я бы использовал электронный дифференциал сзади и два двигателя для каждого колеса, чтобы контролировать разгон – для электромобиля это особенно важно.

Посмотрим, что нам принесет будущее, однако нужно попытаться опробовать что-то и в ближайшее время».

Гошель заявил, что введение вектора крутящего момента облегчит жизнь гонщикам, однако нужно будет всё детально обсудить, поскольку пилоты получат от этой системы дополнительную помощь.

«Если машина идет как по рельсам, это неинтересно, – подытожил руководитель. – Поэтому мы должны всё правильно сделать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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