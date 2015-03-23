Формула Е перейдет на систему brake-by-wire в сезоне-2018/19?

Много негатива окружает Формулу 1 в ее современную эпоху, но Джонатан Нобл настаивает, что в списке первоочередных изменений верхнюю строчку должно занимать вовсе не радикальное изменение требований...
Гонщик Sauber Фелипе Наср рассказал о том, как для него прошёл первый день на зимних тестах в Барселоне. Бразилец, пилотировавший прошлогоднюю машину C34, проехал 115 кругов с седьмым результатом. «Я...
В воскресенье, 7 июня, во Владивостоке состоится акция в рамках Международного дня очистки водоемов: волонтеры могут принять участие в уборке территории и очистке дна в бухте Соболь (р-н Патрокла). В...
Игра в догонялки между «Адмиралом» и «Трактором» продолжается. В ответ на победу подопечных Светлова над «Кузней», челябинцы переиграли «Витязь». Причем победную шайбу Контиола забросил менее чем за...
Себастьен Ожье готов к азартной игре с выбором шин в попытке одержать победу на Ралли Мексика, обещающем стать одним из самых сложных в карьере француза, который в предстоящий уик-энд проведёт 100-й...
Компания Pirelli обнародовала выбор резины гонщиками на Гран При Бельгии. В Бельгию Pirelli привезет Supersoft, Soft и Medium – самую популярную комбинацию в этом сезоне. Интересно, что выбор пилотов...
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