Команда «Солянка» заняла первое место в Кубке Приморья по стритболу на колясках
Во Владивостоке прошел первый в истории Приморского края официальный кубок по стритболу на колясках 3х3. Этим стартом приморские поклонники баскетбола открыли новый полноценный сезон. Открытый к участию для всех желающих Кубок края прошел под девизом «Три соперника, два партнера, одна цель». Соревнования объединили спортсменов со всех уголков Приморского края, а также привлекли десятки зрителей разных возрастов.
Три сборные команды спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Приморского края и Владивостока сразились за награды регионального Кубка по стритболу. Соревнования проходили на кортах Центра уличного баскетбола «Спартак». Были разыграны три призовых места, общий призовой фонд составил 60 тысяч рублей. Первое место завоевала сборная команда инвалидов-колясочников с шуточным названием «Солянка», в составе которой были игроки из Владивостока, Арсеньева и Надеждинского района.
Все участники категории «Баскетбол на колясках» получили денежные сертификаты, предоставленные генеральным спонсором - ООО «ПримНефтьСнаб».
Результаты Кубка Приморского края по стритболу-2017
Категория: Баскетбол на колясках
1 место – «Солянка» (Акневский, Платковский, Терёхин);
2 место – «Синий Тигр» (Босак, Руськин, Константинова, Шалин);
3 место – «Крабы» (Клевцов, Булгаров, Смолянников).
- Наши команды впервые выступили на официальных соревнованиях по стритболу, и это, несомненно, даст дополнительный толчок к развитию паралипийских видов спорта на Дальнем Востоке. Турнир прошел в дружеской обстановке с хорошим настроением и упорной борьбой среди команд, - поделился участник турнира среди колясочников Андрей Смолянников. - На следующие соревнования хотелось бы привлечь больше команд и участников! Приглашаем всех к нам на тренировки в спорткомплекс «Чемпион-2» (ул. Чапаева, 5).
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