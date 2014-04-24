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В России появилась самая быстрая дизельная BMW 5-Series - автоновости

В России появилась самая быстрая дизельная BMW 5-Series - автоновостиВ России появилась самая быстрая дизельная BMW 5-Series

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW объявила о приеме заказов в России на седан M550d xDrive, который является самым динамичным представителем семейства с двигателем на дизтопливе. До 100 км/ч полноприводный седан с двигателем мощностью 400 л.с. разгоняется за 4,4 секунды, его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

В базовой версии, которая обойдется в 4,69 миллиона рублей, седан BMW M550d xDrive получил активное рулевое управление, спортивные М-подвеску и тормозную систему М Спорт, систему рекуперации, несколько вариантов режимов движения, системы стабилизации и помощи при старте с места, четыре подушки безопасности, электромеханический «ручник», светодиодные фары и фонари.

От «просто» седанов 5-й серии данную версию можно отличить по воздухозаборникам, спойлеру на крышке багажника, иному переднему бамперу, 19-дюймовым легкосплавным колесам с разноширокими шинами.

Салон отделан кожей Dakota и украшен алюминиевыми и хромированными вставками. Здесь появились спортивное рулевое колесо с подрулевыми лепестками переключения передач и М-педали.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:56      |      Категория:  Автоновости
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