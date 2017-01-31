ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Франц Тост: Было бы здорово сохранить в составе Toro Rosso Даниила Квята и Карлоса Сайнса Руководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон. Сайнс проводит в составе STR третий сезон, а Квят вернулся из Red Bull Racing в коллектив из Фаэнцы перед Гран При Испании-2016, когда его в главной команде заменил Макс Ферстаппен. «Решение по пилотам STR будет принимать Red Bull Racing. Оно будет принято где-то в сентябре-октябре, – сказал Франц в интервью AUTOSPORT.com. – Нам нужно подождать. Но если они [Квят и Сайнс] останутся в нашем составе, это будет здорово. Они по-прежнему молоды, и мы до сих пор развиваем их. Им всего 22 и 23 года, но они уже опытные пилоты. Нужно дождаться решения RBR, но если Карлос и Даниил останутся с нами, вся команда будет очень счастлива». В тоже время, Тост приветствует повышение молодых гонщиков из Toro Rosso в Red Bull Racing и называет это одной из главных причин, по которым дочерняя команда существует. «Это одна из целей Toro Rosso – готовить молодых пилотов к RBR, – добавил Франц. – Именно это мы и должны делать. Кроме того, мы радуемся за них, когда они получают место в RBR. Это значит, что команда качественно делает свою работу, а гонщики, в свою очередь, готовы выигрывать гонки».



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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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