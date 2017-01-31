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Франц Тост: Было бы здорово сохранить в составе Toro Rosso Даниила Квята и Карлоса Сайнса

Руководитель Toro Rosso Франц Тост хотел бы сохранить в составе итальянской команды текущий состав пилотов в лице Карлоса Сайнса и Даниила Квята на следующий сезон.

Сайнс проводит в составе STR третий сезон, а Квят вернулся из Red Bull Racing в коллектив из Фаэнцы перед Гран При Испании-2016, когда его в главной команде заменил Макс Ферстаппен.

«Решение по пилотам STR будет принимать Red Bull Racing. Оно будет принято где-то в сентябре-октябре, – сказал Франц в интервью AUTOSPORT.com. – Нам нужно подождать. Но если они [Квят и Сайнс] останутся в нашем составе, это будет здорово.

Они по-прежнему молоды, и мы до сих пор развиваем их. Им всего 22 и 23 года, но они уже опытные пилоты.

Нужно дождаться решения RBR, но если Карлос и Даниил останутся с нами, вся команда будет очень счастлива».

В тоже время, Тост приветствует повышение молодых гонщиков из Toro Rosso в Red Bull Racing и называет это одной из главных причин, по которым дочерняя команда существует.

«Это одна из целей Toro Rosso – готовить молодых пилотов к RBR, – добавил Франц. – Именно это мы и должны делать. Кроме того, мы радуемся за них, когда они получают место в RBR. Это значит, что команда качественно делает свою работу, а гонщики, в свою очередь, готовы выигрывать гонки».
Франц Тост: Было бы здорово сохранить в составе Toro Rosso Даниила Квята и Карлоса Сайнса
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:47      |      Категория:  Все новости » Спорт
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