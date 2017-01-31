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В турнире по рашболу «Дружба» проиграла

В турнире по рашболу «Дружба» проиграла
Во Владивостоке состоялся финальный матч по рашболу (русскому футболу) на Кубок Александра Белоусова. Встреча между командами «Дружба» и «Joma» проводилась на поле гимназии №2 в формате два тайма по 20 минут.

В игре не было ни одного двухминутного удаления или желтой карточки. Принцип "No foul" соблюдался обеими сторонами неукоснительно!

Борьба шла до последней секунды, когда после удара, нанесенного командой «Дружба», стремящейся «размочить» счет, мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

В итоге обладателем Кубка стала команда «Joma», победившая соперников из «Дружбы» со счетом 4-0 (1-0, 3-0).

Следующий турнир - открытый Кубок Владивостока, который состоится на поле кампуса ДВФУ.



Александр Александрович Белоусов (30.10.1940 – 25.04.2016) ушел из жизни после внезапной болезни сердца. Он был одним из старейших тренеров по рашболу и футболу Приморского края. Последним соревнованием, которое было им организовано, был Кубок Нирмала Роя по рашболу, проведенный 9 апреля во Владивостоке.

До последнего дня и до последнего часа Сан Саныч, как звали с любовью все, кто его знал, был вовлечен в рашбольную деятельность, готовил проведение турнира, посвященного Дню Победы 9 мая 2016 года, но судьба распорядилась иначе.

С 2017 года был учрежден и проводится Кубок по рашболу памяти А.А. Белоусова.


Федерация рашбола Приморского края

Фоторепортаж https://vk.com/album-51593398_244779324



Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 03:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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