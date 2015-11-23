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«МегаФон» и Nokia придумали прокатный автомобиль будущего - автоновости

«МегаФон» и Nokia придумали прокатный автомобиль будущего - автоновости«МегаФон» и Nokia придумали прокатный автомобиль будущего

Компания «МегаФон» представила концепт подключенного автомобиля, предназначенного для каршеринга (кратковременной аренды автомобиля без водителя). Он был создан на базе кабриолета Ford Mustang, постоянно подключен к интернету и полностью интегрирован с мобильными устройствами.

Функциональность автомобиля была разработана несколькими участниками программы ng Connect, которую анонсировала Nokia. Мобильное устройство является ключом к автомобилю — машина открывается, закрывается и заводится без физического ключа через облако. Также через облако осуществляются и другие сценарии управления — включение мигающего режима для фар, открытие багажника и т.д.

Когда автомобиль сдается в аренду, в него загружается из облака профиль водителя с настройками сидений, музыкальными, новостными и навигационными предпочтениями, а также информацией о маршруте поездки. Таким образом, автомобиль полностью подстраивается под требования клиента. Встроенное в автомобиль устройство автоматически управляет голосовыми вызовами, используя для этого профиль абонента и снимая необходимость в использовании аппаратуры Bluetooth. Как только срок аренды автомобиля заканчивается, все пользовательские настройки и данные удаляются.

Благодаря глубокой кастомизации, автомобиль становится удобным средством оплаты на заправочных станциях, платных дорогах и парковках. Для оплаты бензина водителю не нужно выходить из автомобиля.

Система информирует водителя о событиях и развлечениях с учетом персональных предпочтений (отели, культурные мероприятия) и автоматически сообщает о возможностях возмещения расходов, учитывая предыдущие покупки клиента.

Наибольшее распространение сеть каршеринга получила в России, где сегодня работают пять компаний. Пользователи сервиса оплачивают аренду автомобиля с мобильного устройства, оно же позволяет забронировать машину и открыть ее. В настоящее время в системе московского каршеринга насчитывается около трех тысяч автомобилей, в ближайшие годы их число будет увеличено до десяти тысяч.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 01:02      |      Категория:  Автоновости
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