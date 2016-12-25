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Обновленный Mercedes-Benz S-класса появился в России - автоновости

Обновленный Mercedes-Benz S-класса появился в России - автоновостиОбновленный Mercedes-Benz S-класса появился в России

Автор фото: фирма-производитель

Представительский седан Mercedes-Benz S-класса в России — больше, чем просто автомобиль. Это статус, показатель успешности и состоятельности. Потому немецкая компания и показала обновленный S-класс у нас спустя всего полтора месяца с момента его мирового дебюта.

Внешне седан изменился незначительно: все версии получили новую радиаторную решетку со сдвоенными горизонтальными ламелями (раньше она была доступна только для Mercedes-Maybach), изменилась форма бамперов, в фарах появились тройные полоски дневных светодиодных ходовых огней. В салоне экраны виртуальной приборной панели и информационно-развлекательной системы COMMAND объединены под одним стеклом: так они смотрятся целостнее. Кроме того, здесь появилось новое рулевое колесо. В списке опций появилась автономная система вождения третьего уровня: она самостоятельно удерживает автомобиль в полосе на шоссе, а также меняет скорость в зависимости от предписаний дорожных знаков или приближения к другим автомобилям.

Куда больше изменений по технической части: представительский седан обзавелся новыми двигателями. В гамме появился 2,9-литровый турбодизель, причем для российского рынка его мощность для версии S350d была снижена с 286 до 249 л.с., в варианте S430d его отдача составляет 340 л.с. Старый 5,5-литровый мотор сменил турбодвигатель V8 объемом 4 литра. Он устанавливается на версию S560 и Mercedes-AMG S63. Все варианты имеют 9-ступенчатый «автомат», а топовая версия AMG теперь имеет полноприводную трансмиссию 4MATIC+ с муфтой подключения передних колес.

После обновления S-класс подорожал на 220-280 тысяч рублей, версии Mercedes-Maybach стали дороже на 390-460 тысяч рублей, зато Mercedes-AMG S63 подешевел сразу на 490 тысяч рублей.

Первые «живые» автомобили появятся у российских дилеров в начале августа.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:00      |      Категория:  Автоновости
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