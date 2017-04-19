Рубенс Баррикелло: Сейчас я больше гоняюсь, чем когда был в Формуле 1
Бывший гонщик Ф1 Рубенс Баррикелло признался, что его дебют в Ле-Мане в этом месяце является важной вехой в его карьере, и он по-прежнему активно участвует в гонках.Бразилец выступал в Формуле 1 почти два десятилетия, установив рекорд в 323 Гран При.Баррикелло ушел из Формулы 1 в конце сезона-2011, однако не покинул автоспорт: он принимал участие в IndyCar, бразильском чемпионате сток-каров, а также в гонке «24 часа Дайтоны».45-летний гонщик еще в конце прошлого года подтвердил свои намерения выступить в марафоне в Ле-Мане в этом году совместно с командой Racing Team Nederland в классе LMP2 в экипаже с Яном Ламмерсом и Фритсом ван Эердом.«Каждый гонщик задумывается об этой гонке, – сказал Баррикелло после завершения вчерашних тестов. – И я очень рад, что могу выступить здесь. Надеюсь, мы сможем добиться высокого результата».Баррикелло добавил, что его страсть к автоспорту не утихает, и сейчас он голоден до побед как никогда: «Я всегда любил то, что делаю, и это главное. Когда я проводил свой 19-й сезон в Формуле 1, люди говорили, что мне нужно остановиться, я уже так долго выступаю.Но я остановлюсь только когда пойму, что больше не люблю гонки.Сейчас я больше гоняюсь, чем когда был в Формуле 1: выступаю на сток-карах и картах, во мне всё еще силен соревновательный дух. Так что я рад выступить в Ле-Мане, поскольку сильно люблю автоспорт».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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