Разговор с таксистом - автоновости

Электромобиль Tesla Model 3 все еще окутан множеством секретов, в компании обещают раскрыть все подробности с началом производства, которое стартует во второй половине года. Но благодаря фотошпионам...
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