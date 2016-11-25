ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Разговор с таксистом - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:43 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Текущее поколение немецкого купе покидает производственные площадки VW до смены поколения.... Подробнее Компания «АвтоВАЗ» планирует в течение 2014 года вывести на рынок сразу две спортивные модификации хэтчбека Lada Kalina.... Подробнее Представители российской государственной прокуратуры дали официальные разъяснения о правах автомобилистов в случае конфликтов с сотрудниками МАДИ.... Подробнее Российский рынок легковых автомобилей в 2015 году упал в 6 раз сильнее, чем рынок автобусов.... Подробнее На моторшоу в Токио японское тюнинговое ателье Zele представит программу доработки спорт-кара Nissan GT-R.... Подробнее Кроссовер X80, премьера которого состоялась еще в прошлом году, наконец, добрался и до России.... Подробнее Юристы Volkswagen опасаются озвучивать итоги расследования «дизельгейта» .... Подробнее Электромобиль Tesla Model 3 все еще окутан множеством секретов, в компании обещают раскрыть все подробности с началом производства, которое стартует во второй половине года. Но благодаря фотошпионам... Подробнее В Интернете появились первые фотографии нового серийного китайского внедорожника Haval H7.... Подробнее Платформа кроссовера Mazda CX-5, на модифицированном варианте которой базируется и модель Mazda3 последнего поколения, вполне позволяет ее спортивную модификацию MPS снабдить системой полного... Подробнее