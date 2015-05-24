ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Такума Сато завоевал поул-позицию ко второй гонке двойного Гран При Детройта. Неделю назад японец выиграл Инди 500, а сегодня попробует воспользоваться позитивным импульсом и выиграть гонку в городе моторов. Это шестой поул в карьере Сато в серии IndyCar. Предыдущий он также завоевал в Детройте, в воскресенье, это было уже 3 года назад в 2014-м. Время лучшего круга Такумы Сато составило 1:13.6732 секунды. Вчера японец стартовал третьим, но финишировал лишь на восьмом месте, сделав ставку на тактику трёх пит-стопов. Сато не скрывал своей радости и был очень эмоционален после окончания квалификации. Вместе с ним на первом ряду стартового поля будет один из его напарников по команде Andretti Autosport Райан Хантер-Рей. Он стал лучшим по итогам первой группы, которая оказалась ощутимо медленнее. Хантер-Рей прошёл свой лучший круг с временем 1:15.2833. Сегодня в Детройте изменилась погода. Утром прошёл совсем небольшой дождь, смывший с трассы часть держака. Небо облачное, температура ниже. Вчерашний победитель Грэм Рейхол начнёт гонку третьим. Он не был разочарован тем, что уступил поул Сато, и надеется на хорошую гонку. Вместе с ним на втором ряду будет Элио Кастроневес. На третьей линии стартового поля разместятся напарники по команде Schmidt Peterson Джеймс Хинчклифф и Михаил Алёшин. В своей группе гонщик программы SMP Racing стал третьим. Ход первой квалификационной группы был отмечен аварией Карлоса Муньоса на выходе из второго поворота. Победитель первой гонки в Детройте 2015 года начнёт гонку последним. Гонка стартует в 22:40 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале АВТО24, начало в 22:30. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот

Команда

Время

Отст.

1.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.13,6732



2.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.15,2833

1,6101

3.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.13,8105

0,1373

4.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.15,5279

1,8547

5.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.13,8264

0,1532

6.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.16,0371

2,3639

7.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.13,9449

0,2717

8.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.16,1727

2,4995

9.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.14,0339

0,3607

10.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.16,1732

2,5000

11.

Симон Пажно

Team Penske

1.14,0765

0,4033

12.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.16,1800

2,5068

13.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.14,1814

0,5082

14.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.16,2884

2,6152

15.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.14,3287

0,6555

16.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.16,5150

2,8418

17.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.14,7786

1,1054

18.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

1.18,6272

4,9540

19.

Эстебан Гутьеррес

Dale Coyne Racing

1.15,0055

1,3323

20.

Ориоль Сервия

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.21,4485

7,7753

21.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.15,8491

2,1759

22.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises





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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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