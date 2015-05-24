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Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й

Такума Сато завоевал поул-позицию ко второй гонке двойного Гран При Детройта. Неделю назад японец выиграл Инди 500, а сегодня попробует воспользоваться позитивным импульсом и выиграть гонку в городе моторов.

Это шестой поул в карьере Сато в серии IndyCar. Предыдущий он также завоевал в Детройте, в воскресенье, это было уже 3 года назад в 2014-м.

Время лучшего круга Такумы Сато составило 1:13.6732 секунды. Вчера японец стартовал третьим, но финишировал лишь на восьмом месте, сделав ставку на тактику трёх пит-стопов.

Сато не скрывал своей радости и был очень эмоционален после окончания квалификации.

Вместе с ним на первом ряду стартового поля будет один из его напарников по команде Andretti Autosport Райан Хантер-Рей. Он стал лучшим по итогам первой группы, которая оказалась ощутимо медленнее. Хантер-Рей прошёл свой лучший круг с временем 1:15.2833.

Сегодня в Детройте изменилась погода. Утром прошёл совсем небольшой дождь, смывший с трассы часть держака. Небо облачное, температура ниже.

Вчерашний победитель Грэм Рейхол начнёт гонку третьим. Он не был разочарован тем, что уступил поул Сато, и надеется на хорошую гонку. Вместе с ним на втором ряду будет Элио Кастроневес.

На третьей линии стартового поля разместятся напарники по команде Schmidt Peterson Джеймс Хинчклифф и Михаил Алёшин. В своей группе гонщик программы SMP Racing стал третьим.

Ход первой квалификационной группы был отмечен аварией Карлоса Муньоса на выходе из второго поворота. Победитель первой гонки в Детройте 2015 года начнёт гонку последним.

Гонка стартует в 22:40 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале АВТО24, начало в 22:30.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
Команда
Время
Отст.
1.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Такума Сато
Andretti Autosport
1.13,6732
 
2.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.15,2833
1,6101
3.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.13,8105
0,1373
4.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Элио Кастроневеc
Team Penske
1.15,5279
1,8547
5.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.13,8264
0,1532
6.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.16,0371
2,3639
7.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Уилл Пауэр
Team Penske
1.13,9449
0,2717
8.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.16,1727
2,4995
9.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Марко Андретти
Andretti Autosport
1.14,0339
0,3607
10.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.16,1732
2,5000
11.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Симон Пажно
Team Penske
1.14,0765
0,4033
12.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.16,1800
2,5068
13.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.14,1814
0,5082
14.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.16,2884
2,6152
15.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.14,3287
0,6555
16.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.16,5150
2,8418
17.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.14,7786
1,1054
18.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
1.18,6272
4,9540
19.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Эстебан Гутьеррес
Dale Coyne Racing
1.15,0055
1,3323
20.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Ориоль Сервия
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.21,4485
7,7753
21.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.15,8491
2,1759
22.
Такума Сато на поуле перед второй гонкой в Детройте, Алёшин 6-й Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
 
 

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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