ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ НоваБудова: жильё по доступной цене Покупка квартиры в новостройке от застройщика Покупка нового жилья - ответственный шаг, ведь от него зависит качество самой жизни в ближайшие годы, а может и десятилетия. Всё больше желающих заселиться в новостройки Киевская область предлагает десятки вариантов. Но доверять можно компаниям, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке.

Приобрести качественное жильё за разумные деньги вполне возможно, при этом нет никакого риска. НоваБудова предоставляет возможность каждому сэкономить на покупке квартиры в области. Во-первых, у покупателя есть возможность инвестировать в строительство. За счёт этого жильё становится дешевле на 15-20 процентов, но нужно подождать коннекторе время. Во-вторых, за городом недвижимость всегда дешевле. В-третьих, между покупателем и застройщиком нет посредников, что делает покупку очень выгодной. Таким образом, можно обзавестись современной квартирой чуть ли не в 2 раза дешевле!



Низкая цена - далеко не единственное преимущества новостроек. Идеальная планировка помещения - одно из важнейших требований. В новостройке уже не встретишь непонятных кладовок, ниш, перегородок, которые скрывают полезную площадь. Планировкой занимаются опытные профессионалы, которые учитывают запросы семьи 21 века. Даже в самой маленькой квартире просторная кухня, есть возможность организовать детский уголок, найдётся достаточно места чтобы установить необходимую технику.



Стены уже утеплены, на окнах, балконах и лоджиях установлены энергосберегающие стеклопакеты.



Жизнь с комфортом - это не только собственные жилищные условия. Важно состояние подъездов, лифтов, дворов. Надёжный застройщик уже побеспокоился обо всём этом. Безопасные лифты и светлые, чистые подъезды - небольшая часть достоинств. Во дворах достаточно места для отдыха с соседями, установлены скамейки, разбиты клумбы, оборудованы детские площадки. Владельцы транспорта всегда могут оставить автомобиль на охраняемой стоянке возле многоэтажек. На первых этажах домов отведены помещения под магазины, кафе, аптеки, салоны красоты.



Позаботился застройщик и о маленьких жителях: вблизи зданий возводятся школы и детские сады,а детские карусели развеселят ребёнка.



Качество жилья отвечает самым строгим требованиям и нормам. Покупка квартиры в новостройке - очень выгодная инвестиция, ведь стоимость квартир в будущем будет только расти. Через несколько лет их можно выгодно продать.







Опубликовано: Сегодня, 13:51 | Категория: Все новости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Покупка нового жилья - ответственный шаг, ведь от него зависит качество самой жизни в ближайшие годы, а может и десятилетия. Всё больше желающих заселиться в новостройки: Киевская область... Подробнее Зерновой кофе на современном рынке представлен в сотнях вариантов, цена варьируется от совсем экономичной до заоблачно высокой. Новичку бывает трудно понять в чем различия тех или иных сортов. Не... Подробнее Каждый человек в жизни неизбежно сталкивается с таким периодом, как старость, которая часто вместе с собой приносит разнообразные болезни и трудности. Людям, которые страдают от серьезных... Подробнее Если вы обожаете риск, азарт и игру на реальные средства, то онлайн казино будет идеальным вариантом. Конечно при желании вы сумеете сыграть в любой автомат бесплатно, но ведь тогда не получится... Подробнее Специалисты Молодежного ресурсного центра пригласили на «Эстафету здоровья» воспитанников детского дома №2.... Подробнее На сегодняшний день кооператив «АГРИКО» является мировым производителем самого качественного семенного и столового картофеля и экспортирует разные картофельные сорта в более чем 80 стран мира.... Подробнее В МБУК "Владивостокская централизованная библиотечная система" стартует новая программа «Велошкола». Задачи «Велошколы» - ознакомить начинающих велосипедистов с правилами дорожного движения. 17 мая... Подробнее Выбрав жд транспорт для перевозки груза, подобрать стоит надежную компанию. Она должна иметь серьезный опыт, массу различных услуг, а также доступные расценки. Как раз ей является RENKO.... Подробнее Современное строительство и производство попросту невозможно представить без металлопроката. Ведь практически во всех сферах применяется данный продукт. Естественно от качества данных изделий... Подробнее В Донецке приостановлено вещание всех украинских каналов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет по телевидению, радиовещанию и информационным технологиям самопровозглашенной Донецкой... Подробнее