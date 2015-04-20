Lada Kalina и Granta получили новое оснащение - автоновости

Lada Kalina и Granta являются одними из самых доступных новых автомобилей на российском рынке. Несмотря на снижение интереса со стороны покупателей, данные модели все еще пользуются спросом, потому АвтоВАЗ решил немного улучшить их оснащение.

Так, хэтчбек, универсал и версия Cross Lada Kalina получили в базовой версии кнопку отпирания багажника из салона, в комплектации Comfort появились функция задержки выключения света фар на парковке и обогрев зеркал. В комплектации Luxe с пакетом Navi стала доступна система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

У самой бюджетной модели завода, седана и лифтбэка Lada Granta в базовой версии также появилась кнопка отпирания багажника из салона, в комплектации Comfort обогреваемые зеркала получили электропривод. В топовой версии Luxe стал доступен 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с. - ранее для этих комплектаций предлагался только 16-клапанный силовой агрегат мощностью 106 л.с. Автомобиль с 8-клапанным мотором на 16 тысяч рублей доступнее. Кроме того, за счет мощности этого двигателя снижается размер транспортного налога.

Также в данной комплектации появился новый электронный блок управления климат-контролем, позаимствованный у Lada Kalina.

На всех Granta и Kalina, оснащенных аудио- или мультимедиасистемой, реализована функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также обновленные автомобили получили бесцветные рассеиватели указателей поворота.