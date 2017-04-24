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Гастарбайтерам запретили садиться за руль - автоновости

Гастарбайтерам запретили садиться за руль - автоновостиГастарбайтерам запретили садиться за руль

С сегодняшнего дня вступила в силу новая редакция закона «О безопасности дорожного движения». Она запрещает водителям с иностранными правами садиться за руль автобусов, грузовиков и такси, то есть заниматься профессиональной деятельностью.

Теперь, иностранцы, в случае если хотят работать за рулем транспортного средства в России, обязаны сдать экзамены в ГИБДД и обменять свои национальные водительские права на российские. Любопытно, что сам закон вступил в силу еще в 2014 году, однако, сразу же запрет был отложен на год. В 2015 году срок его введения отложили до 2016 года, чтобы все водители успели обменять права, а затем отложили еще раз. Депутаты Госдумы планировали отложить вступление в силу поправок еще на год, но соответствующий законопроект попросту не успел пройти все чтения.

По официальной статистике за первые месяцы этого года количество ДТП по вине водителей-иностранцев выросло на 11%. В 2016 году иностранцы за рулем совершили 1,67 миллиона нарушений ПДД.

Автор поправок, которые бы сдвинули запрет еще на год, глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявлял, что вступление закона в силу парализует общественный транспорт во многих городах. В свою очередь в ГИБДД заявили, что никаких проблем со сдачей экзаменов для получения российских прав нет, есть небольшие локальные вопросы, например, с площадками в Смоленске, но и они уже практически разрешены.

Эксперты считают, что очередная отсрочка была пролоббирована бизнесом: проще и дешевле нанять водителя из Средней Азии, нежели российского, который не будет работать 24 часа в сутки, да еще и потребует социальных гарантий.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:03      |      Категория:  Автоновости
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