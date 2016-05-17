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Lotus представил сверхлегкий вариант Elise - автоновости

Lotus представил сверхлегкий вариант Elise - автоновостиLotus представил сверхлегкий вариант Elise

Автор фото: фирма-производитель

Инженеры британской Lotus постоянно находят новые способы сделать существующие модели более быстрыми и острыми в управлении. На этот раз компания представила родстер Elise Cup 250: максимально облегченный вариант, который допущен на дороги общего пользования.

Так как лишние килограммы — основное зло для любой спортивной модели, то в Lotus заменили стандартный аккумулятор на литий-ионную батарею, каркасы сидений выполнены из углеволокна, легкосплавные диски уступили место кованым, а заднее стекло уступило место экрану из поликарбоната. Это позволило сбросить 14 килограмм и довести массу родстера до 884 килограммов. Также Lotus Elise Cup 250 получил новые аэродинамические элементы: передний сплиттер увеличил прижимную силу до 25 кг на скорости 225 км/ч, изменилась форма порогов и антикрыла.

Если заказчику этого мало, то он может заказать опциональную выхлопную систему из титана (еще минус 7 килограммов), аэродинамический пакет из углеволокна (сплиттер, пороги, антикрыло) позволит уменьшить вес еще на 3,7 килограмма, еще 4 килограмма позволят сбросить двухсекционные тормозные диски.

Любопытно, что при всех работах, направленных на снижение веса, в Lotus оставили в салоне мультимедийную систему с поддержкой iPod и Bluetooth.

Облегченный родстер разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) за 3,9 секунды, его максимальная скорость составляет 248 км/ч (154 мили/час). В континентальной Европе Lotus Elise Cup 250 обойдется в 62 600 евро.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:45      |      Категория:  Автоновости
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