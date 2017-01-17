ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Андреа Довициозо: Победа всегда ощущается по-особенному Андреа Довициозо заявил, что победа на домашнем для себя Гран При в Италии стала для него особенно эмоциональной. Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в Муджелло Довициозо, признавшийся, что ему нездоровилось в это воскресное утро, стартовал с первого ряда в Муджелло и в середине гонки обошел Маверика Виньялеса в борьбе за лидерство. После этого никто не смог опередить итальянца на пути к своей третьей победе в MotoGP. «Это очень странный день, поскольку у меня вообще изначально не было сил, – сказал Довициозо, сославшись на плохое самочувствие ночью и утром. – Мы не приняли участие в разминке, но, к счастью, у нас всё было в порядке, и не нужно было ничего проверять. Перед гонкой меня испугало то, что у меня вообще не было сил. Я боялся ослабнуть прямо во время сражения, однако в действительности мне удалось довольно спокойно держать быстрый темп. Я это почувствовал, остался за Мавериком и быстро раскусил его и мои собственные плюсы. За десять кругов до конца гонки без какой-либо стратегии я решил совершить обгон, сказав себе, что главное оказаться впереди, а там посмотрим. После этого я понял, что никто не опережает меня по скорости, поэтому сосредоточился на собственном темпе, однако всё равно оставалось неизвестным, смогу ли я продержаться десять кругов. Добиться такого результата для Ducati здесь, в Муджелло… Когда я еще в Honda стал вторым на этой трассе, я рыдал – было здорово. Но первое место сильно отличается – оно особенное, в частности, когда ты не ожидаешь такого результата». Победа Довициозо позволила ему подняться на второе место в турнирной таблице, и теперь он на 26 очков отстает от Виньялеса.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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