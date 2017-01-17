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Андреа Довициозо: Победа всегда ощущается по-особенному

Андреа Довициозо заявил, что победа на домашнем для себя Гран При в Италии стала для него особенно эмоциональной.

Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в Муджелло

Довициозо, признавшийся, что ему нездоровилось в это воскресное утро, стартовал с первого ряда в Муджелло и в середине гонки обошел Маверика Виньялеса в борьбе за лидерство.

После этого никто не смог опередить итальянца на пути к своей третьей победе в MotoGP.

«Это очень странный день, поскольку у меня вообще изначально не было сил, – сказал Довициозо, сославшись на плохое самочувствие ночью и утром. – Мы не приняли участие в разминке, но, к счастью, у нас всё было в порядке, и не нужно было ничего проверять.

Перед гонкой меня испугало то, что у меня вообще не было сил. Я боялся ослабнуть прямо во время сражения, однако в действительности мне удалось довольно спокойно держать быстрый темп.

Я это почувствовал, остался за Мавериком и быстро раскусил его и мои собственные плюсы.

За десять кругов до конца гонки без какой-либо стратегии я решил совершить обгон, сказав себе, что главное оказаться впереди, а там посмотрим.

После этого я понял, что никто не опережает меня по скорости, поэтому сосредоточился на собственном темпе, однако всё равно оставалось неизвестным, смогу ли я продержаться десять кругов.

Добиться такого результата для Ducati здесь, в Муджелло… Когда я еще в Honda стал вторым на этой трассе, я рыдал – было здорово.

Но первое место сильно отличается – оно особенное, в частности, когда ты не ожидаешь такого результата».

Победа Довициозо позволила ему подняться на второе место в турнирной таблице, и теперь он на 26 очков отстает от Виньялеса.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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