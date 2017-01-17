Андреа Довициозо: Победа всегда ощущается по-особенному
Андреа Довициозо заявил, что победа на домашнем для себя Гран При в Италии стала для него особенно эмоциональной.Андреа Довициозо одержал сенсационную победу в МуджеллоДовициозо, признавшийся, что ему нездоровилось в это воскресное утро, стартовал с первого ряда в Муджелло и в середине гонки обошел Маверика Виньялеса в борьбе за лидерство.После этого никто не смог опередить итальянца на пути к своей третьей победе в MotoGP.«Это очень странный день, поскольку у меня вообще изначально не было сил, – сказал Довициозо, сославшись на плохое самочувствие ночью и утром. – Мы не приняли участие в разминке, но, к счастью, у нас всё было в порядке, и не нужно было ничего проверять.Перед гонкой меня испугало то, что у меня вообще не было сил. Я боялся ослабнуть прямо во время сражения, однако в действительности мне удалось довольно спокойно держать быстрый темп.Я это почувствовал, остался за Мавериком и быстро раскусил его и мои собственные плюсы.За десять кругов до конца гонки без какой-либо стратегии я решил совершить обгон, сказав себе, что главное оказаться впереди, а там посмотрим.После этого я понял, что никто не опережает меня по скорости, поэтому сосредоточился на собственном темпе, однако всё равно оставалось неизвестным, смогу ли я продержаться десять кругов.Добиться такого результата для Ducati здесь, в Муджелло… Когда я еще в Honda стал вторым на этой трассе, я рыдал – было здорово.Но первое место сильно отличается – оно особенное, в частности, когда ты не ожидаешь такого результата».Победа Довициозо позволила ему подняться на второе место в турнирной таблице, и теперь он на 26 очков отстает от Виньялеса.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Фелипе Масса прокомментировал свое возвращение в Ф1. Сегодня многоопытный бразилец официально стал пилотом Williams на сезон-2017. 35-летний латиноамериканец займет место Валттери Боттаса, ушедшего в...
Экспериментальная машина Nissan ZEOD RC, которая примет участие в этом году в суточном марафоне в Ле-Мане в рамках проекта "Гараж №56", будет протестирована с 12 по 15 апреля на автодроме имени Поля...
В Приморье в рамках всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» проходят профилактические мероприятия антинаркотической направленности. Во Владивостоке по инициативе Управления ФСКН...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!