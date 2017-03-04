Chevrolet привезет в Россию спецверсию Camaro - автоновости

На протяжении всех эпизодов киноэпопеи «Трансформеры», одну из главных ролей в фильмах «играло» Chevrolet Camaro: еще в 1997 именно это купе стало первым автоботом. Не стала исключением и пятая часть «Траснформеры: Последний рыцарь».

В июне российским покупателям предложат cпецверсию Сamaro, которая выглядит как настоящий автобот Бамблби. Эта версия включает в себя пакет дополнительного оборудования Performance. Купе оснащено выхлопной системой Chevrolet Performance, которая обеспечивает более благородный звук и оригинальный внешний вид. Также будет доступен комплект наклеек панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Ограниченная серия будет представлена в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe по цене от 3 265 000 рублей. Также пакет аксессуаров будет доступен владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования.

Напомним, что продажи шестого поколения Chevrolet Camaro в России стартовали в декабре 2016 года. За первые 5 месяцев было продано более 130 автомобилей, что на сегодня является лучшим результатом с момента официального запуска модели в России в 2012 году. Почти половина продаж пришлись на ограниченную серию, отличающуюся характерным дизайном, и приуроченную к юбилею модели, – 50th Anniversary Edition.

