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Toyota запатентовала имя наследника FJ Cruiser - автоновости

Toyota запатентовала имя наследника FJ Cruiser - автоновостиToyota запатентовала имя наследника FJ Cruiser

Автор фото: фирма-производитель

В базе Бюро по патентам и торговым маркам США обнаружилась заявка компании Toyota, которая зарегистрировала за собой название «TJ Cruiser». Никаких комментариев в Toyota не дают, но никаких сомнений в том, что речь идет о серийном воплощении концепта FT-4X практически нет.

Концепт Toyota FT-4X был представлен в апреле на мотор-шоу в Нью-Йорке. Автомобиль имеет «квадртаный» дизайн, который навевает ассоциации с классическим Toyota Land Cruiser 70. Многие тогда поспешили назвать концепт наследником снятого с производства FJ Cruiser, но японцы постоянно твердили, что это лишь воплощение дизайнерских идей.

Однако, как оказалось, концепт представляет собой практически предсерийную модель. «Toyota FT-4X готова к производству на 75%, мы можем сделать этот продукт, но компания хочет подождать и оценить реакцию на концепт», — заявил в одном из интервью главный конструктор концепта Айан Картабиано.

В случае, если кроссовер получит от руководства Toyota «зеленый свет», то по словам Картабиано», на серийный образец перекочует необычная задняя дверь, которая может открываться как вверх, так и в разные стороны.

Маркетологи Toyota опасаются внутреннего каннибализма: новая модель может оттянуть покупателей от компактного крососвера C-HR. Однако, Картабиано защищает свою разработку, говоря, что у этих моделей разный имидж, к тому же FT-4X имеет более просторный салон.

Если Toyota FT-4X станет серийной, то она уже в базовой версии будет оснащаться полноприводными технологиями, но недостаточными для того, чтобы выезжать на серьезное бездорожье: у Toyota в гамме достаточно «хардкорных» внедорожников.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:00      |      Категория:  Автоновости
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