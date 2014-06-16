ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Фернандо Алонсо: Я менял команды, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заверил, что ни о чём не жалеет, несмотря на то, что в последние десять лет его карьера в Формуле 1 складывается не самым лучшим образом. Испанец по праву считается одним из лучших гонщиков современности, но с командами ему зачастую не везёт. Последним примером является расторжение контракта с Ferrari в конце 2014-го и возвращение в McLaren, где он со скандалом провёл сезон-2007. Но если Скудерия в этом году вырвалась в лидеры и одержала три победы в шести гонках, то коллектив из Уокинга не набрал ни одного очка. «Мой главный приоритет – третий чемпионский титул в Формуле 1. Второй задачей было получение удовольствия от выступления в «Инди 500», и мне это удалось, – цитирует Алонсо Daily Mail. – Я счастлив, и единственное, чего мне не хватает, это борьбы. Это всё, что нужно гонщику. Читал, что людям грустно, и они хотят видеть меня в первых рядах, в сражении за победу. Отправившись в «Инди», я оказался в совершенно другой среде, но меня не перестали уважать. Я переходил из одной команды в другую, потому что чувствовал сердцем, что поступаю правильно. В 16-17 лет назад я ездил на фургоне моего отца на картодромы в Италии. Я мог бы работать в супермаркете дома в Овьеде. Но сейчас я приезжаю в Америку и всюду за мной следуют болельщики. Поэтому я не согласен с высказыванием: «Как жаль, Алонсо стоило поступить иначе». Я 97 раз поднимался на подиум, дважды стал чемпионом мира. Так что всё нормально».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:04 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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