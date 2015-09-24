ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Грэм Рейхол завоевал поул-позицию к первой гонке двойного этапа в Детройте. Пилот во втором поколении установил новый рекорд трассы, пройдя свой лучший круг за 1:13.9681 секунды. И хотя Элио Кастроневес, который был во второй группе, показал быстрейший круг - 1:31.8901, этот результат был аннулирован из-за того, что бразилец не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов. Времени его второго лучшего круга хватило, чтобы сохранить место на первой линии - 1:14.0414, он будет стартовать вторым. С третьего места гонку начнёт победитель Инди 500 Такума Сато, который, похоже, сохранил импульс Индианаполиса. Четвёртым гонку начнёт Александр Росси. Михаил Алёшин стал 4-м по итогам своей группы и изначально должен был стартовать седьмым до штрафа Элио, и восьмым после. Но с него сняли быстрейший круг за то, что он вызвал появление жёлтого флага под самый конец квалификации. В итоге пилоту SMP Racing предстоит прорыв с 20-й позиции. В этом году обе квалификации в Детройте проходят по укороченному формату, который раньше был только для воскресеной гонки. Пилоты квалифицировались в двух группах, у каждой было по 12 минут. Группа с быстрейшим гонщиком занимает нечётную строну стартового поля, а другая чётную. Первая гонка двойного Гран При Детройта пройдёт сегодня, в прямом эфире её можно увидеть на телеканале АВТО24, начало трансляции в 22:30 по московскому времени. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru

Поз.

Пилот



Время

Отст.

1.

Грэм Рейхол

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.13,9681



2.

Элио Кастроневеc

Team Penske

1.14,0414

+0,0733

3.

Такума Сато

Andretti Autosport

1.14,0428

+0,0747

4.

Александр Росси

Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian

1.14,0875

+0,1194

5.

Джеймс Хинчклифф

Schmidt Peterson Motorsports

1.14,1801

+0,2120

6.

Скотт Диксон

Chip Ganassi Racing

1.14,2855

+0,3174

7.

Симон Пажно

Team Penske

1.14,3150

+0,3469

8.

Макс Чилтон

Chip Ganassi Racing

1.14,9991

+1,0310

9.

Джозеф Ньюгарден

Team Penske

1.14,3805

+0,4124

10.

Чарли Кимбол

Chip Ganassi Racing

1.15,0664

+1,0983

11.

Уилл Пауэр

Team Penske

1.14,6312

+0,6631

12.

Райан Хантер-Рей

Andretti Autosport

1.15,0991

+1,1310

13.

Марко Андретти

Andretti Autosport

1.14,6719

+0,7038

14.

Карлос Муньос

A.J. Foyt Enterprises

1.15,2060

+1,2379

15.

Тони Канаан

Chip Ganassi Racing

1.15,2668

+1,2987

16.

Конор Дэли

A.J. Foyt Enterprises

1.15,2228

+1,2547

17.

Спенсер Пигот

Ed Carpenter Racing

1.15,6261

+1,6580

18.

Джей Эр Хильдебранд

Ed Carpenter Racing

1.15,2334

+1,2653

19.

Эстебан Гутьеррес

Dale Coyne Racing

1.15,6276

+1,6595

20.

Михаил Алёшин

Schmidt Peterson Motorsports

1.15,2430

+1,2749

21.

Эд Джонс

Dale Coyne Racing

1.15,8343

+1,8662

22.

Ориоль Сервия

Rahal Letterman Lanigan Racing

1.15,2758

+1,3077

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 16:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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