Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции
Грэм Рейхол завоевал поул-позицию к первой гонке двойного этапа в Детройте. Пилот во втором поколении установил новый рекорд трассы, пройдя свой лучший круг за 1:13.9681 секунды.И хотя Элио Кастроневес, который был во второй группе, показал быстрейший круг - 1:31.8901, этот результат был аннулирован из-за того, что бразилец не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов.Времени его второго лучшего круга хватило, чтобы сохранить место на первой линии - 1:14.0414, он будет стартовать вторым.С третьего места гонку начнёт победитель Инди 500 Такума Сато, который, похоже, сохранил импульс Индианаполиса. Четвёртым гонку начнёт Александр Росси.Михаил Алёшин стал 4-м по итогам своей группы и изначально должен был стартовать седьмым до штрафа Элио, и восьмым после. Но с него сняли быстрейший круг за то, что он вызвал появление жёлтого флага под самый конец квалификации. В итоге пилоту SMP Racing предстоит прорыв с 20-й позиции.В этом году обе квалификации в Детройте проходят по укороченному формату, который раньше был только для воскресеной гонки. Пилоты квалифицировались в двух группах, у каждой было по 12 минут.Группа с быстрейшим гонщиком занимает нечётную строну стартового поля, а другая чётную.Первая гонка двойного Гран При Детройта пройдёт сегодня, в прямом эфире её можно увидеть на телеканале АВТО24, начало трансляции в 22:30 по московскому времени.Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru Поз. Пилот
Время Отст. 1. Грэм Рейхол Rahal Letterman Lanigan Racing 1.13,9681
2. Элио Кастроневеc Team Penske 1.14,0414 +0,0733 3. Такума Сато Andretti Autosport 1.14,0428 +0,0747 4. Александр Росси Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian 1.14,0875 +0,1194 5. Джеймс Хинчклифф Schmidt Peterson Motorsports 1.14,1801 +0,2120 6. Скотт Диксон Chip Ganassi Racing 1.14,2855 +0,3174 7. Симон Пажно Team Penske 1.14,3150 +0,3469 8. Макс Чилтон Chip Ganassi Racing 1.14,9991 +1,0310 9. Джозеф Ньюгарден Team Penske 1.14,3805 +0,4124 10. Чарли Кимбол Chip Ganassi Racing 1.15,0664 +1,0983 11. Уилл Пауэр Team Penske 1.14,6312 +0,6631 12. Райан Хантер-Рей Andretti Autosport 1.15,0991 +1,1310 13. Марко Андретти Andretti Autosport 1.14,6719 +0,7038 14. Карлос Муньос A.J. Foyt Enterprises 1.15,2060 +1,2379 15. Тони Канаан Chip Ganassi Racing 1.15,2668 +1,2987 16. Конор Дэли A.J. Foyt Enterprises 1.15,2228 +1,2547 17. Спенсер Пигот Ed Carpenter Racing 1.15,6261 +1,6580 18. Джей Эр Хильдебранд Ed Carpenter Racing 1.15,2334 +1,2653 19. Эстебан Гутьеррес Dale Coyne Racing 1.15,6276 +1,6595 20. Михаил Алёшин Schmidt Peterson Motorsports 1.15,2430 +1,2749 21. Эд Джонс Dale Coyne Racing 1.15,8343 +1,8662 22. Ориоль Сервия Rahal Letterman Lanigan Racing 1.15,2758 +1,3077 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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