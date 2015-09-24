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Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции

Грэм Рейхол завоевал поул-позицию к первой гонке двойного этапа в Детройте. Пилот во втором поколении установил новый рекорд трассы, пройдя свой лучший круг за 1:13.9681 секунды.

И хотя Элио Кастроневес, который был во второй группе, показал быстрейший круг - 1:31.8901, этот результат был аннулирован из-за того, что бразилец не сбросил скорость в зоне действия жёлтых флагов.

Времени его второго лучшего круга хватило, чтобы сохранить место на первой линии - 1:14.0414, он будет стартовать вторым.

С третьего места гонку начнёт победитель Инди 500 Такума Сато, который, похоже, сохранил импульс Индианаполиса. Четвёртым гонку начнёт Александр Росси.

Михаил Алёшин стал 4-м по итогам своей группы и изначально должен был стартовать седьмым до штрафа Элио, и восьмым после. Но с него сняли быстрейший круг за то, что он вызвал появление жёлтого флага под самый конец квалификации. В итоге пилоту SMP Racing предстоит прорыв с 20-й позиции.

В этом году обе квалификации в Детройте проходят по укороченному формату, который раньше был только для воскресеной гонки. Пилоты квалифицировались в двух группах, у каждой было по 12 минут.

Группа с быстрейшим гонщиком занимает нечётную строну стартового поля, а другая чётную.

Первая гонка двойного Гран При Детройта пройдёт сегодня, в прямом эфире её можно увидеть на телеканале АВТО24, начало трансляции в 22:30 по московскому времени.

Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ru
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
1.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Грэм Рейхол
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.13,9681
 
2.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Элио Кастроневеc
Team Penske
1.14,0414
+0,0733
3.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Такума Сато
Andretti Autosport
1.14,0428
+0,0747
4.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Александр Росси
Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian
1.14,0875
+0,1194
5.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Джеймс Хинчклифф
Schmidt Peterson Motorsports
1.14,1801
+0,2120
6.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Скотт Диксон
Chip Ganassi Racing
1.14,2855
+0,3174
7.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Симон Пажно
Team Penske
1.14,3150
+0,3469
8.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Макс Чилтон
Chip Ganassi Racing
1.14,9991
+1,0310
9.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Джозеф Ньюгарден
Team Penske
1.14,3805
+0,4124
10.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Чарли Кимбол
Chip Ganassi Racing
1.15,0664
+1,0983
11.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Уилл Пауэр
Team Penske
1.14,6312
+0,6631
12.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Райан Хантер-Рей
Andretti Autosport
1.15,0991
+1,1310
13.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Марко Андретти
Andretti Autosport
1.14,6719
+0,7038
14.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Карлос Муньос
A.J. Foyt Enterprises
1.15,2060
+1,2379
15.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Тони Канаан
Chip Ganassi Racing
1.15,2668
+1,2987
16.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Конор Дэли
A.J. Foyt Enterprises
1.15,2228
+1,2547
17.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Спенсер Пигот
Ed Carpenter Racing
1.15,6261
+1,6580
18.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Джей Эр Хильдебранд
Ed Carpenter Racing
1.15,2334
+1,2653
19.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Эстебан Гутьеррес
Dale Coyne Racing
1.15,6276
+1,6595
20.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Михаил Алёшин
Schmidt Peterson Motorsports
1.15,2430
+1,2749
21.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Эд Джонс
Dale Coyne Racing
1.15,8343
+1,8662
22.
Грэм Рейхол начнёт первую гонку в Детройте с поул-позиции Ориоль Сервия
Rahal Letterman Lanigan Racing
1.15,2758
+1,3077

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 16:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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