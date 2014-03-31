Новый флагман Volkswagen может получить кузов универсал - автоновости
Новый флагман Volkswagen может получить кузов универсал
Автор фото: фирма-производитель
Лифтбэк Volkswagen Arteon — новый флагман марки в Европе, заменивший сразу две модели: Volkswagen CC и представительский Phaeton. Он построен на базе Passat, но имеет более спортивный и агрессивный вид, под завязку напичкан самыми современными системами и имеет в оснащении премиальные опции.
Продажи VW Arteon начались в Европе весной, а в компании уже задумались расширить предложение как минимум одной версией: спортивным универсалом с кузовом Shooting Brake. По словам руководителя направления средних и полноразмерных моделей Volkswagen Элмара-Мариуса Лихарца такой вариант прорабатывается в компании, но окончательное решение пока не принято.
Также Лихарц намекнул на то, что Arteon может получить и мощный двигатель. «Гибкость модульной платформы MQB позволяет использовать различные силовые агрегаты, мы уже создали прототип Arteon с мотором V6», — заявил он в интервью британскому Auto Express.
На европейском рынке Volkswagen Arteon представлен с бензиновыми двигателями мощностью 150, 190 и 280 л.с., а также турбодизелями мощностью 150, 190 и 240 л.с. В Германии цены на лифтбэк стартуют с отметки в 39,5 тысяч евро.
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