ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Братья Новиковы возглавили ралли-рейд «Великая степь – Дон» Экипаж команды Suprotec Racing в составе Андрея и Владимира Новиковых показал лучшее время на двух сегодняшних спецучастках и возглавил абсолютный зачёт ралли-рейда «Великая степь – Дон». Лидеры первого дня – их товарищи по команде Борис Гадасин и Дмитрий Павлов – откатились на шестое место. Второй день третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам стал сложным испытанием для участников и техники. Автомобили ломались и застревали, гонщики ошибались и путались в навигации – сегодня было всё… В самом начале дня два фаворита гонки Борис Гадасин и Виктор Хорошавцев заблудились. В итоге они добрались до финиша СУ лишь с 15-м и 18-м результатами соответственно! Лидерами же спецучастка оказались братья Новиковы, 18 секунд их экипажу проиграл Сергей Успенский, третьим финишировал гонщик КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев, далее расположились Дмитрий и Алексей Черкесовы, Антон Шибалов, Александр и Михаил Коструковы, гонщик Супротек Рейсинг Александр Потапов и Александр Семёнов.



Александр Потапов и Алексей Кузьмич. Фото: Алексей Сергеев

Но следующий СУ основательно перекроил таблицу результатов. Для начала Виктор Хорошавцев оформил сход – гонщик команды Aspec Motorsport вернулся обратно на старт СУ3 из-за поломки трансмиссии. Вновь не повезло и Борису Гадасину – его автомобиль застрял в броде. Помощь гонщику команды Suprotec Racing оказали камазовцы – Айрат Мардеев, пожертвовав своим бампером, вытащил машину петербуржца. А после эвакуации автомобиля Гадасина в том же месте застряла машина Сергея Успенского – по итогам дня его отставание от лидера составило более десяти часов… «Мои самые первые соревнования в качестве пилота как раз были в Волгограде, – поделился воспоминаниями Айрат Мардеев. – Многие места очень знакомы, много было луж. Из одной такой мы выдергивали экипаж Бориса Гадасина. В первой "песочнице" мы видели, что стояли экипаж Виктора Хорошавцева и Нива Александра Потапова, видимо, у ребят были технические проблемы. Первый спецучасток оказался узким, для грузовика не очень комфортным, резать было опасно, мы не стали рисковать, так как степь непредсказуема. На таких дорогах надо уметь ездить, и для нас это полезная тренировка в преддверии Шелкового пути и Дакара. На таких узких и извилистых трассах надо просто представить, что справа обрыв, слева скала и ехать нормально. А техника? С ней проблем не было. Подвеска и трансмиссия показывают себя с лучшей стороны. Единственное, что у нас был большой расход топлива. Мы этого не ожидали».



Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов и Ахмет Галяутдинов. Фото: Алексей Сергеев

Не обошлось без сходов и во второй половине дня – по итогам СУ3 список участников не досчитался Вадима Федотова, а также обоих лидеров зачёта R Александра Потапова и Алдиса Вилцанса. Но на этом неприятности участников не закончились. На песчаной части трассы многие экипажи заблудились и потеряли время на поиск правильного пути. Лучше всех с этой задачей справились лидеры предыдущего СУ – Андрей Новиков и Айрат Мардеев. Именно они показали первое и второе время на финише заключительного субботнего спецучастка. «Первым ехать всегда непросто, так как надо быть психологически уверенным и технически вооруженным, – рассказал по окончании дня Андрей Новиков. – Сегодня было очень много блуда и большая потеря времени: минут 20 мы ездили по степи и искали дорогу. Легенда не всегда "билась" хорошо. В песках попали в ловушку и последние 50 километров ехали с оторванным капотом. Сегодня мы раздели машину, как женщину». Третьим в абсолюте финишировал Алексей Черкесов, далее – Борис Гадасин, Антон Шибалов, Владимир Фролов, победитель СУ в зачёте R Максим Кирпилёв, обладатель лучшего результата в Т3 Игорь Хмельницкий, Дмитрий Черкесов и Александр Коструков.



Алексей Черкесов и Артём Шевелев. Фото: Алексей Сергеев

По итогам сегодняшнего дня лидером ралли-рейда «Великая степь – Дон» становится Андрей Новиков. Айрат Мардеев занимает второе место в трёх с половиной минутах позади. Третьим идёт Алексей Черкесов. Антон Шибалов и Владимир Фролов замыкают первую пятёрку. Далее – Борис Гадасин, Максим Кирпилёв, Игорь Хмельницкий, Дмитрий Черкесов и Александр Коструков. Константин Иванов финишировал первым среди участников зачёта Т2. В зачёте мотоциклистов лучшим сегодня стал Михаил Лапшин. Второе место занял Иван Ли – ему не помешало даже падение на СУ3. К сожалению, сегодня не обошлось без скандальной ситуации вокруг результатов зачёта Т3. Все три экипажа, вышедшие на старт ралли-рейда «Великая степь – Дон», выбрали сегодня разные маршруты к финишу. Женский экипаж команды Супротек Рейсинг в составе Марии Опариной и Таисии Штаневой проехал всю дистанцию дня, постаравшись собрать все точки, но не выполнив норму времени. Их соперник Игорь Хмельницкий начал прохождение трассы, но в какой-то момент принял решение съехать на дороги общего пользования, и отправился на финиш. Это повлекло за собой штраф за отсутствие отметок, но он оказался не столь велик для того, чтобы проиграть экипажу Опарина / Штанева.



Мария Опарина и Таисия Штанева. Фото: Алексей Сергеев

Ещё один представитель зачёта Сергей Лимасов также решил покинуть трассу, но сделал это в самом начале этапа и получил огромный штраф. В результате победу по итогам дня одержал Хмельницкий, не проехавший сегодня всю дистанцию. А полностью соблюдавшая дорожную книгу Опарина оказалась в проигрыше... «Первый раз мы поехали на ралли-рейдах вместе [с Таисией Штаневой], – рассказала Мария. – В первых песках было нормально, а во второй песочнице у нас почему-то не брались точки, и мы не могли понять причину. Также сложность была на броде, где в момент прохождения позиции в канале застряла машина, которую мы пытались объехать. В этот момент мы выехали не на ту дорогу и очень сложно возвращались к броду по холмам, чтобы ехать верным курсом. Я считаю, что у нас в целом все хорошо, и у нашего экипажа еще много километров впереди». В воскресенье участникам ралли-рейда предстоит преодолеть всего один спецучасток – фактически проехать субботний СУ2 в обратном направлении.



Иван Ли. Фото: Алексей Сергеев

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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