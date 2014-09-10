Страховщики ждут гигантские убытки по ОСАГО - автоновости
Страховщики ждут гигантские убытки по ОСАГО
Убытки страховых компаний, работающих в сфере ОСАГО, по заключенным в прошлом году договорам составят 12,3 миллиарда рублей. «По нашим расчетам, страховщики ОСАГО в целом по тем договорам, которые были заключены в 2016 году, и выплаты, по которым продлятся несколько лет, получат убыток в размере 12,3 млрд рублей», — заявил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
В ответ на претензии о том, что в отчетности компаний все выглядит, мягко говоря, иначе, Юргенс заявил, что считать результат вычитая из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год некорректно. Связано это с тем, что по договору, заключенному, например, 31 декабря 2016 года, автовладелец может прийти за урегулированием 31 декабря 2019 года, а оплата по нему произойдет уже в 2020 году.
По данным РСА, в 2016 году было оплачено 24% убытков по договорам 2016 года на 57,7 млрд рублей, в 2017 году ожидается оплата 59% убытков на сумму 141,8 млрд рублей, в 2018 году – 13% на 31,3 млрд рублей, в 2019 году – 3% на 7,2 млрд рублей, в 2020 году – 1% на 2,4 млрд рублей.
«В совокупности сумма выплат составит 240,4 млрд рублей. Объем собранной премии страховщиков ОСАГО по итогам 2016 года составил 228 млрд рублей, очевидно, что рынок покажет отрицательный финансовый результат», — говорит Игорь Юргенс.
Так как закон о натуральном возмещении ОСАГО вступил в силу в конце апреля этого года и распространяется только на новые договоры, то на финансовый результат по договорам прошлого года это не окажет никакого влияния. По мнению Юргенса положительный результат от нововведений появится только через год.
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