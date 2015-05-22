В Renault ставят цель завершить первую половину сезона на шестом месте
В преддверии поездки в Монреаль исполнительный директор Renault Sport Сирил Абитбуль обозначил цели команды в Кубке конструкторов.Нико Хюлькенберг: Канада всегда подкидывает пару сюрпризов«Гонка в Монако стала серьезным испытанием для нас: она раскрыла все области, в которых команде необходимо прибавить, – заявил Сирил. – В Монако мы также проверили работу некоторых новых компонентов, с которыми мы собираемся атаковать трассу в Монреале.В Канаде нужно реабилитироваться за неудачное выступление в Монте-Карло. Теперь в нашем распоряжении более надежный двигатель и коробка передач, и мы готовы улучшить свой результат.Тем не менее, мы также понимаем все сложности, с которыми можем столкнуться на автодроме в Монреале, поэтому не ожидаем легкой гонки.Работа двух баз Renault позволяет команде прогрессировать. Для нас крайне важно сохранить такой темп работы, ведь мы ставим перед собой цель закончить первую половину сезона на шестом месте, чтобы после летнего перерыва нацеливаться уже на пятую строчку турнирной таблицы».Положение в Кубке конструкторов после ГП Монако: Toro Rosso – 29 очков Williams – 20 очков Renault – 14 очков Haas – 14 очков Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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