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Валентино Росси: Думаю, в гонке мне придется сложнее, чем обычно

Пилот заводской команды Yamaha Валентино Росси прокомментировал свое второе место по итогам квалификации в Муджелло.

Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй

«С самого утра я нащупал неплохой темп на гоночной резине: в конце сессии мне удалось проехать очень хороший круг и я оказался на первом месте, – сказал Валентино о результатах третьей тренировки в комментарии AUTOSPORT.com. – Затем я делал все возможное, чтобы остаться в топ-десятке и не участвовать в Q1.

В самой концовке четвертой тренировки я допустил ошибку в Correntaio, и байк выскользнул из-под меня. К счастью, я повредил только второй мотоцикл, в то время, как первый рабочий байк ждал меня в гараже.

Из-за падения я потерял чувство мотоцикла и квалификация получилась сложной. Вот почему второе место при таких обстоятельствах можно считать более успешным, чем обычное второе место».

Также Валентино рассказал, что травмы после падения на мотокроссе тревожат его все меньшее.

«Я себя чувствую лучше с каждым днем. Восстановление идет хорошо, – продолжил Росси. – Я не испытываю болей во время пилотирования байком, что очень важно. Но мне нужно больше времени на выздоровление.

Думаю, что в гонке мне придется сложнее, чем обычно. Надеюсь, что завтра мое самочувствие улучшится».
Валентино Росси: Думаю, в гонке мне придется сложнее, чем обычно
© autosport.com
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 04:03      |      Категория:  Все новости » Спорт
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