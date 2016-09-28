ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валентино Росси: Думаю, в гонке мне придется сложнее, чем обычно Пилот заводской команды Yamaha Валентино Росси прокомментировал свое второе место по итогам квалификации в Муджелло. Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй «С самого утра я нащупал неплохой темп на гоночной резине: в конце сессии мне удалось проехать очень хороший круг и я оказался на первом месте, – сказал Валентино о результатах третьей тренировки в комментарии AUTOSPORT.com. – Затем я делал все возможное, чтобы остаться в топ-десятке и не участвовать в Q1. В самой концовке четвертой тренировки я допустил ошибку в Correntaio, и байк выскользнул из-под меня. К счастью, я повредил только второй мотоцикл, в то время, как первый рабочий байк ждал меня в гараже. Из-за падения я потерял чувство мотоцикла и квалификация получилась сложной. Вот почему второе место при таких обстоятельствах можно считать более успешным, чем обычное второе место». Также Валентино рассказал, что травмы после падения на мотокроссе тревожат его все меньшее. «Я себя чувствую лучше с каждым днем. Восстановление идет хорошо, – продолжил Росси. – Я не испытываю болей во время пилотирования байком, что очень важно. Но мне нужно больше времени на выздоровление. Думаю, что в гонке мне придется сложнее, чем обычно. Надеюсь, что завтра мое самочувствие улучшится».



© autosport.com

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В субботу, 1 октября, в краевой столице на территории набережной Спортивная гавань (напротив СК «Олимпиец», ул. Батарейная, 2) пройдут соревнования по роллер-спорту среди детей и взрослых.... Подробнее 9 января «Спартак-Приморье» продолжит домашнюю серию регулярного чемпионата Суперлиги матчем с БК «Университет-Югра». Начало встречи в 18:00 (11:00 мск). Вход в СК «Олимпиец» свободный.... Подробнее «Режим ЧС» - соревнования с таким названием пройдут во Владивостоке. Школьникам предстоит продемонстрировать свои знания и умения по спортивному туризму и «Школе безопасности». Как отметили... Подробнее И в наше время есть богатыри. В Воздвиженке прошел турнир по силовому экстриму, где ученики школ и средних учебных заведений показали, на что способны.... Подробнее Сельский спортзал, которому позавидовали бы и городские школы! В поселке Смоляниново в эти дни завершается строительство спортивного комплекса. Здесь можно будет проводить соревнования по баскетболу,... Подробнее Как сообщили в отделе по физкультуре и спорту администрации города, технические виды спорта традиционно посвящают Дню рыбака в микрорайоне Ливадия. Соревнования по двум дисциплинам пройдут в честь... Подробнее На встрече с журналистами промоутер Гран При России Сергей Воробьёв подвёл итоги прошедшего этапа, а также поделился планами Сочи Автодрома на 2016 год. В этом году по сравнению с прошлым было много... Подробнее Пока в Европе разыгрывают титул чемпиона континента, в Приморье российских футболистов поддерживают самые юные спортсмены. Во Владивостоке прошел региональный этап соревнований среди детских команд... Подробнее Правила чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) были скорректированы для первых трёх этапов сезона таким образом, чтобы обеспечить дополнительное преимущество участникам, выступающим в... Подробнее Volkswagen Polo спецификации 2017 года может появиться в предстоящем сезоне WRC, несмотря на пропуск крайней даты омологации. Новый автомобиль должен был быть омологирован 1 января, однако из-за... Подробнее