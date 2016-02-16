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Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй

Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучшее время по итогам квалификации в Муджелло.

В своей последней попытке Маверик проехал быстрейший круг сессии за 1.46,575. Никто из оппонентов не сумел дотянуться до времени лидера общего зачета сезона-2017.

Ближайшим преследователем испанца стал его напарник по заводской команде Yamaha Валентино Росси. Любимец местной публики, получивший травму на мотокроссе в преддверии начала домашнего гоночного уик-энда, проиграл Маверику 0,239 секунды.

Всего 0,021 секунды своему соотечественнику уступил Андреа Довициозо из Ducati.

Второй ряд стартового поля составили Микеле Пирро, Дани Педроса и Марк Маркес, занявшие места с четвертого по шестое. Маркес потенциально мог претендовать и на топ-тройку, однако во второй половине своего заключительного быстрого круга действующий чемпион мира застрял за Йоханом Зарко.

Хуже всех из представителей заводской команды Ducati выступил Хорхе Лоренсо, довольствовавшийся седьмой позицией. Дополнили десятку сильнейших Альваро Баутиста, Данило Петруччи, быстрейший круг которого аннулировали стюарды за нарушение итальянцем границ трассы, и Тито Рабат.

Зарко стал 11-м, а 12-е место досталось Алейшу Эспаргаро.
Поз.
Пилот
 
Время
Отст.
1.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Маверик Виньялес
Movistar Yamaha MotoGP
1.46,575
 
2.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Валентино Росси
Movistar Yamaha MotoGP
1.46,814
+0,239
3.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Андреа Довициозо
Ducati Team
1.46,835
+0,260
4.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Микеле Пирро
Ducati Team
1.46,878
+0,303
5.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Дани Педроса
Repsol Honda Team
1.46,999
+0,424
6.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Марк Маркес
Repsol Honda Team
1.47,050
+0,475
7.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Хорхе Лоренсо
Ducati Team
1.47,152
+0,577
8.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Альваро Баутиста
Pull & Bear Aspar Team
1.47,167
+0,592
9.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Данило Петруччи
Octo Pramac Racing
1.47,266
+0,691
10.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Тито Рабат
Team EG 0,0 Marc VDS
1.47,282
+0,707
11.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Йоханн Зарко
Monster Yamaha Tech 3
1.47,319
+0,744
12.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Алейш Эспаргаро
Aprilia Racing Team Gresini
1.47,475
+0,900
13.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Кэл Кратчлоу
LCR Honda
1.47,220
+0,645
14.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Эктор Барбера
Reale Avintia Racing
1.47,272
+0,697
15.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Йонас Фольгер
Monster Yamaha Tech 3
1.47,305
+0,730
16.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Андреа Янноне
Team Suzuki ECSTAR
1.47,625
+1,050
17.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Лорис Баз
Reale Avintia Racing
1.47,809
+1,234
18.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Пол Эспаргаро
Red Bull KTM Factory Racing
1.47,940
+1,365
19.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Джек Миллер
Team EG 0,0 Marc VDS
1.47,961
+1,386
20.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Скотт Реддинг
Octo Pramac Racing
1.47,975
+1,400
21.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Карел Абрахам
Pull & Bear Aspar Team
1.48,361
+1,786
22.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Сэм Лоуэс
Aprilia Racing Team Gresini
1.48,416
+1,841
23.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Брэдли Смит
Red Bull KTM Factory Racing
1.48,594
+2,019
24.
Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Сильвейн Гинтоли
Team Suzuki ECSTAR
1.48,892
+2,317

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:49      |      Категория:  Все новости » Спорт
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