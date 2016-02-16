ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маверик Виньялес выиграл квалификацию в Муджелло, Валентино Росси – второй Пилот Yamaha Маверик Виньялес продемонстрировал лучшее время по итогам квалификации в Муджелло. В своей последней попытке Маверик проехал быстрейший круг сессии за 1.46,575. Никто из оппонентов не сумел дотянуться до времени лидера общего зачета сезона-2017. Ближайшим преследователем испанца стал его напарник по заводской команде Yamaha Валентино Росси. Любимец местной публики, получивший травму на мотокроссе в преддверии начала домашнего гоночного уик-энда, проиграл Маверику 0,239 секунды. Всего 0,021 секунды своему соотечественнику уступил Андреа Довициозо из Ducati. Второй ряд стартового поля составили Микеле Пирро, Дани Педроса и Марк Маркес, занявшие места с четвертого по шестое. Маркес потенциально мог претендовать и на топ-тройку, однако во второй половине своего заключительного быстрого круга действующий чемпион мира застрял за Йоханом Зарко. Хуже всех из представителей заводской команды Ducati выступил Хорхе Лоренсо, довольствовавшийся седьмой позицией. Дополнили десятку сильнейших Альваро Баутиста, Данило Петруччи, быстрейший круг которого аннулировали стюарды за нарушение итальянцем границ трассы, и Тито Рабат. Зарко стал 11-м, а 12-е место досталось Алейшу Эспаргаро.

Поз.

Пилот



Время

Отст.

1.

Маверик Виньялес

Movistar Yamaha MotoGP

1.46,575



2.

Валентино Росси

Movistar Yamaha MotoGP

1.46,814

+0,239

3.

Андреа Довициозо

Ducati Team

1.46,835

+0,260

4.

Микеле Пирро

Ducati Team

1.46,878

+0,303

5.

Дани Педроса

Repsol Honda Team

1.46,999

+0,424

6.

Марк Маркес

Repsol Honda Team

1.47,050

+0,475

7.

Хорхе Лоренсо

Ducati Team

1.47,152

+0,577

8.

Альваро Баутиста

Pull & Bear Aspar Team

1.47,167

+0,592

9.

Данило Петруччи

Octo Pramac Racing

1.47,266

+0,691

10.

Тито Рабат

Team EG 0,0 Marc VDS

1.47,282

+0,707

11.

Йоханн Зарко

Monster Yamaha Tech 3

1.47,319

+0,744

12.

Алейш Эспаргаро

Aprilia Racing Team Gresini

1.47,475

+0,900

13.

Кэл Кратчлоу

LCR Honda

1.47,220

+0,645

14.

Эктор Барбера

Reale Avintia Racing

1.47,272

+0,697

15.

Йонас Фольгер

Monster Yamaha Tech 3

1.47,305

+0,730

16.

Андреа Янноне

Team Suzuki ECSTAR

1.47,625

+1,050

17.

Лорис Баз

Reale Avintia Racing

1.47,809

+1,234

18.

Пол Эспаргаро

Red Bull KTM Factory Racing

1.47,940

+1,365

19.

Джек Миллер

Team EG 0,0 Marc VDS

1.47,961

+1,386

20.

Скотт Реддинг

Octo Pramac Racing

1.47,975

+1,400

21.

Карел Абрахам

Pull & Bear Aspar Team

1.48,361

+1,786

22.

Сэм Лоуэс

Aprilia Racing Team Gresini

1.48,416

+1,841

23.

Брэдли Смит

Red Bull KTM Factory Racing

1.48,594

+2,019

24.

Сильвейн Гинтоли

Team Suzuki ECSTAR

1.48,892

+2,317

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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