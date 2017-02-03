Nissan рассекретил обновленный X-Trail - автоновости

Компания Nissan рассекретила обновленный кроссовер X-Trail 2017 модельного года, который будет представлен в рамках финального матча Лиги чемпионов УЕФА. Автомобиль слегка изменился внешне, получил новое оборудование и опции.

Так у Nissan X-Trail 2017 модельного года новые фары, радиаторная решетка, на которой фирменный V-образный хромированный элемент стал более широким. Также, у кроссовера появились новые фары и изменилась форма бампера, который окрашен в цвет кузова и имеет блестящую черную отделку. Сами фары тебе отличаются внешне между собой: есть различия между галогенными и светодиодными, которые теперь получили функцию адаптивного переднего освещения (AFS). Изменилась форма противотуманных фар: отныне они квадратные, а не круглые.

Сзади изменилась форма бампера, который получил хромированные элементы. Модернизированные фонари теперь полностью светодиодные. Кроме того, Nissan X-Trail получил новые 17- и 18-дюймовые колеса и хромированные боковые молдингов в топовой версии Tekna.

В салоне в глаза бросается новое усеченное снизу рулевое колесо: по словам представителей компании такая форма облегчает посадку/высадку пассажиров без ущерба для обзорности приборной панели. Мультируль получил новые переключатели с 4 степенями свободы. Впервые для модели, на Nissan X-Trail можно будет заказать обогрев рулевого колеса и задних сидений.

Впервые в базовое оборудование для европейского рынка включено цифровое радио (DAB), а система спутниковой навигации NissanConnect с сенсорным дисплеем отличается новым, интеллектуальным интерфейсом. Теперь он больше напоминает интерфейс мобильных приложений, что облегчает жизнь пользователю. Автомобиль оборудован новой наружной антенной в виде акульего.

Благодаря пересмотренной компоновке багажника его объем вырос с 550 до 565 литров. Теперь задняя дверь может быть оборудована функцией hands-free: для того, чтобы открыть ее достаточно провести ногой под бампером.

В следующем году Nissan X-Trail получит полуавтономную систему вождения ProPILOT. Эта система управляет рулевым колесом, педалями тормоза и акселератора, обеспечивая движение и удержания автомобиля по одной полосе на автомагистрали: как в транспортных пробках, так при высоких скоростях на свободной дороге.

Среди других систем, обновленный Nissan X-Trail получил систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и систему помощи при выезде с парковки задним ходом.

Моторная гамма Nissan X-Trail для европейского рынка останется неизменной.

