Маттиа Бинотто: Автомобилю Ferrari подходит любая трасса
Технический директор Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что автомобиль SF70H одинаково конкурентоспособен на любой трассе.На прошедшем Гран При Монако Скудерия смогла впервые с 2010 года финишировать дублем в гонке, а Себастьян Феттель опередил Кими Райкконена. После побед Феттеля также в Австралии и Бахрейне и вторых мест в Китае, России и Испании, Бинното уверен, что автомобилю Ferrari по силам бороться за лидерство на любой трассе.«Результат в Монако доказывает, что SF70H хорошо подходит трасса с требованиями к высокому уровню прижимной силы, – заявил Бинотто. – Пока что мы можем точно сказать, что на разного типа трассах наша машина оказалась конкурентоспособной и показала себя с отличной стороны.Однако сейчас мы осознаем важность предстоящих обновлений и стараемся быть на шаг впереди».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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