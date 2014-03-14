Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Маттиа Бинотто: Автомобилю Ferrari подходит любая трасса

Технический директор Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что автомобиль SF70H одинаково конкурентоспособен на любой трассе.

На прошедшем Гран При Монако Скудерия смогла впервые с 2010 года финишировать дублем в гонке, а Себастьян Феттель опередил Кими Райкконена. После побед Феттеля также в Австралии и Бахрейне и вторых мест в Китае, России и Испании, Бинното уверен, что автомобилю Ferrari по силам бороться за лидерство на любой трассе.

«Результат в Монако доказывает, что SF70H хорошо подходит трасса с требованиями к высокому уровню прижимной силы, – заявил Бинотто. – Пока что мы можем точно сказать, что на разного типа трассах наша машина оказалась конкурентоспособной и показала себя с отличной стороны.

Однако сейчас мы осознаем важность предстоящих обновлений и стараемся быть на шаг впереди».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В суперфинале победа досталась уссурийцу. Фото
14-03-2014, 09:20, Спорт
Турнир по настольному теннису среди ветеранов прошел в кампусе ДВФУ во Владивостоке. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Фокино, Находки, Покровки, Владивостока и Уссурийска. Состязания...
Подробнее
Администрация Владивостока и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве
31-05-2016, 18:09, Спорт
Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта мемориального комплекса, посвященного основателю дзюдо в России Василию Ощепкову, подписали вчера, 30 мая, глава Владивостока Игорь Пушкарёв и...
Подробнее
Лидеры сразятся за медали
13-03-2015, 11:58, Спорт
Завершаются игры Первенства Уссурийска по баскетболу среди мужчин. Круговой розыгрыш команды начали в середине декабря. Шесть местных составов вышли на площадку....
Подробнее
Гонщики SMP Racing приняли участие в запуске пилотного участка скоростной трассы Москва - Санкт-Петербург
24-12-2014, 01:43, Спорт
23 декабря молодые пилоты программы SMP Racing стали участниками торжественной церемонии запуска первого участка скоростной автодороги М11 Москва-Санкт-Петербург....
Подробнее
FIA ужесточила контроль за поведением пилотов в зоне желтых флагов
29-03-2014, 21:00, Спорт
По информации AUTOSPORT, в 2014 году FIA ввела в действие более строгую систему контроля за поведением гонщиков в зоне действия желтых флагов. Она призвана с повышенной точностью определять, в каком...
Подробнее
В Приморье прошел марафон в поддержку российских легкоатлетов
29-12-2015, 07:55, Спорт
Акцию поддержали еще в 26 регионах страны. Массовый забег молодогвардейцев и атлетов Владивостока в поддержку сборной России по легкой атлетике за право выступать на олимпийских играх состоялся в...
Подробнее
В Приморье пройдут соревнования по авиамодельному спорту
10-04-2014, 11:10, Спорт
Краевые соревнования по авиамодельному спорту, посвященные Дню Космонавтики, пройдут в Приморье в четверг, 10 апреля. По информации департамента образования и науки Приморского края, в соревнованиях...
Подробнее
Honda ведет переговоры с другими командами
26-03-2017, 12:09, Спорт
Сегодня в Мельбурне руководитель автоспортивного подразделения Honda Юсуке Хасегава признался, что японский производитель ведет переговоры с другими командами на поставку двигателей, однако пока что...
Подробнее
Приморец Сергей Баканов с международного фестивали спорта чемпионом классического пауэрлифтинга
27-10-2016, 10:51, Спорт
Высокий результат человека маленького роста. Арсеньевский атлет-инвалид стал победителем международных состязаний по силовому троеборью в Екатеринбурге. Инвалид с детства. Его рост метр тридцать....
Подробнее
Соревнования по спортивной аэробике в Большом Камне посвятили Дню защиты детей
9-06-2016, 13:55, Спорт
5 июня состоялось открытое Первенство городского округа Большой Камень по спортивной аэробике, посвященное международному Дню защиты детей. В соревнованиях приняло участие более 140 спортсменов, из...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU