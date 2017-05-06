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Премиум-бренд должен удивлять - автоновости
6-05-2017, 20:41, Автоновости Фанаты саги «Звездные войны» ежегодно 4 мая отмечают неофициальный праздник, так как именно в этот день вышла первая серия эпопеи. К памятной дате Mercedes-Benz приурочил выпуск спецверсии седана...
10-09-2015, 22:03, Автоновости Мосты столицы оборудуют интеллектуальной транспортной системой....
1-05-2014, 18:40, Автоновости Реализация проекта Lada CNG возможна только при условии поддержки со стороны государства, сообщил Александр Свиридов, координатор по производству ОПП на отечественном автогиганте....
19-06-2016, 11:56, Автоновости Основным элементом нового силового агрегата станет Solid Oxide Fuel-Cell....
19-05-2015, 06:53, Автоновости По статистическим данным Госавтоинспекции, за четыре минувших месяца количество аварий на российских дорогах сократилось почти на 6%....
3-09-2014, 04:08, Автоновости Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что платная парковка будет введена не во всех районах в пределах Третьего транспортного кольца....
17-02-2014, 08:23, Автоновости Североамериканская компания объявила, что с 1 февраля действуют новые цены практически на все автомобили ее модельного ряда в России....
10-08-2016, 07:44, Автоновости Habitat for Humanity International получил еще одно щедрое пожертвование от японского автопроизводителя....
12-11-2016, 20:53, Автоновости Продажи британской группы компаний по итогам месяца выросли на 1,6 процента....
19-09-2015, 20:49, Автоновости Штраф за непропуск «скорой» могут увеличить....