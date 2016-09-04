ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Карлос Сайнс готов помочь Citroen решить проблемы с подвеской Двукратный чемпион WRC Карлос Сайнс заявил, что сможет помочь Citroen решить проблемы с подвеской, из-за которых у производителя не задалось начало сезона-2017. Учитывая перерыв на 2016 год ради создания конкурентоспособного автомобиля, Citroen был одним из фаворитов 2017 года, однако проблемы с настройками подвески позволили производителю одержать только одну победу на Ралли Аргентины усилиями Криса Мика. На последнем этапе в Португалии Карлос Сайнс смог детально обсудить настройки с Миком. «Если почитать мои старые интервью, станет понятно, что я всегда требовал от FIA более легкий и мощный автомобиль, – сказал Сайнс в интервью AUTOSPORT. – Когда стало известно, что FIA разрешила такой концепт автомобилей, я обрадовался этой новости. К сожалению, я не мог сам испытать эту технику, но для чемпионата и спорта такой шаг был на пользу. Мне было бы любопытно попробовать – может, стоит поговорить с Citroen и узнать, заинтересованы ли они в этом предложении».



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Нынешняя гоночная программа Сайнса включает в себя участие в ралли-рейде “Дакар” на заводском автомобиле Peugeot, входящего в одну группу с брендом Citroen. «У меня договор с этой группой компаний, поэтому им решать, нужна моя помощь или нет, – продолжил Сайнс. – Было бы неплохо сесть за руль автомобиля WRC, к тому же обратная связь от другого гонщика тоже всегда полезна. Не забывайте, недавно я был в [Volkswagen] Polo и работал над их автомобилем. Я всегда любил, когда передо мной появлялась задача сделать автомобиль как можно более быстрым». Руководитель команды Citroen Ив Маттон признался, что пока не планируется привлекать новых гонщиков, однако согласился, что опыт Сайнса мог бы помочь коллективу. «Карлос работает с PSA, поэтому с ним сотрудничать легче, чем с любым другим пилотом, однако пока мы ничего не планируем, – заявил Маттон. – У него есть опыт работы за рулем Polo, с которым он работал перед Peugeot, и он отлично знает, как развивать раллийные автомобили».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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