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Борис Гадасин выиграл пролог ралли-рейда «Великая степь – Дон»

Пилоты команды Suprotec Racing Борис Гадасин и Андрей Новиков завершили первый день третьего этапа чемпионата России по ралли-рейдам на первой и второй позициях.

Выступающих на прототипах G-Force BARS гонщиков на финише короткого пролога разделили три секунды.

«Этап замечательный, всё понравилось, машина выдержала, – рассказал АВТОСПОРТ.com.ru Борис Гадасин. – Она, собственно, для того и предназначена, очень мягко работает. Мы её серьезно перебрали, внимательно проинспектировали после предыдущего этапа. Поэтому все, что нам теперь нужно – это удача».

Третий результат показал Виктор Хорошавцев – представитель Aspec Motorsport проиграл захватившему лидерство в гонке гонщику Suprotec Racing Борису Гадасину 13 секунд. Владимир Фролов стал четвёртым.

А дальше – сразу два экипажа, заявленные в зачёте R и показавшие абсолютно одинаковое время на первом допе: Александр Потапов, поддержавший своих коллег по команде Suprotec Racing, и Алдис Вилцанс.
Борис Гадасин выиграл пролог ралли-рейда «Великая степь – Дон»
Александр Потапов и Алексей Кузьмич. Фото: Алексей Сергеев

«Интересно оказаться на мотокроссовой трассе, по которой машина, в принципе, не должна ездить, – признался Александр Потапов. – Такие трамплины сделаны не под кинематику автомобилей и даже не по "багушек". На прологе нельзя ничего выиграть, поэтому здесь блистать прыжками смысла не было, хотелось просто стабильно проехать – не быстро и не медленно, чтобы завтра финишировать на более-менее выгодной позиции. Так не придётся никого обгонять в пыли. Но то, что машина выдержала эти сумасшедшие пять километров – уже хорошо».

В зачёте Т3 первенствовал Сергей Лимасов. К сожалению, прямо перед началом соревнования от участия в гонке отказались сразу несколько пилотов этого зачёта. В результате на старт вышли только трое – помимо Лимасова это Игорь Хмельницкий и единственный полностью женский экипаж гонки в лице Марии Опариной и Таисии Штанёвой.
Борис Гадасин выиграл пролог ралли-рейда «Великая степь – Дон»
Айрат Мардеев, Дмитрий Свистунов, Ахмет Галяутдинов. Фото: Алексей Сергеев

Гонщики КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев и Антон Шибалов выиграли грузовой зачёт пролога. Ставший победителем этапа Мардеев выступал на автомобиле КАМАЗ с автоматической коробкой передач. После окончания пролога Айрата заявил, подобная КПП имеет право на существование.

«Будем смотреть, но пока с "автоматом" лучше. Мотор всегда "дует", машина лучше набирает скорость, – рассказал гонщик. – КПП управляется рычагом и подрулевыми лепестками.

Их четыре – два отвечают за передний и задний стабилизаторы, а ещё два – за переключение передач. Раньше вторая пара отвечала за блокировки, но их я убрал. Но вообще подрулевые лепестки не для рейдов – тут рулем надо больше работать».

Что же касается будущей новой версии грузовика, то по словам Айрата он будет пилотировать грузовик с такой КПП на «Шёлковом пути». Тем интереснее будет понаблюдать за сражением между экипажами "обычных" грузовиков и КАМАЗа с коробкой-автомат.

К сожалению, даже на столь коротком этапе не обошлось без сходов и технических проблем – Александр Монин остановился прямо на трассе, а вот Сергей Успенский, чья машина осталась без переднего привода, доехал до финиша дня, где механики взялись за ремонтные работы…

Помимо основных зачётов Т1, Т2, R и T3 в Волгограде выступают и участники других зачётных групп.

Александр Орлов довёл свою серийную LADA 4x4 до победы в зачёте Sport 2.

В мотоциклетном классе 450 победу на прологе одержал Михаил Лапшин. Победитель прошлого этапа в Крыму Иван Ли финишировал вторым – гонщик Suprotec Racing проиграл лидеру 16 секунд. Что же касается класса квадроциклов, то он покорился Андрею Скрыпникову.

В субботу участников гонки ждёт продолжение сражения за победу.
Борис Гадасин выиграл пролог ралли-рейда «Великая степь – Дон»
Андрей Скрыпников. Фото: Алексей Сергеев
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
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