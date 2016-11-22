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Сделка по передаче Opel французскому PSA отложена - автоновости

Сделка по передаче Opel французскому PSA отложена - автоновостиСделка по передаче Opel французскому PSA отложена

Автор фото: General Motors

Процесс передачи активов немецкого Opel французскому концерну PSA Peugeot Citroen приостановлен из-за протестов профсоюза. Французский концерн запланировал закрыть инженерный центр разработок Opel ITEZ, в котором работает порядка 8 тысяч человек, так как у PSA есть собственный подобный центр, где трудится более 13 тысяч человек. Однако, с этим категорически не согласны немецкие профсоюзы.

Профсоюз Opel заблокировал передачу активов новой компании Opel Automobile GmbH, которая принадлежит PSA. Рабочие требуют сохранения центра ITEZ и гарантий сохранения рабочих мест в нем. Еще одно требование: продолжение работ для концерна General Motors, на заказы которого приходится около 30% загрузки ITEZ. Также в профсоюзе категорически не согласны с решение новых владельцев о том, что следующее поколение Opel Corsa будет разрабатываться на французской платформе. По мнению рабочих следующее поколение должно сохранить платформу General Motors. Наконец, профсоюз требует, чтобы и большой кроссовер Opel создавался на платформе новой Insignia, а не на базе французских разработок.

Официальные представители General Motors и PSA в настоящее время ведут активные переговоры с профсоюзом Opel. Но пока соглашения достигнуть не удалось. Единственное, в чем уверены в двух автоконцернах: сделку по продаже удастся закрыть до конца этого года.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:56      |      Категория:  Автоновости
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