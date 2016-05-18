ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Хюлькенберг: Канада всегда подкидывает пару сюрпризов Гонщики Renault Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер в преддверии гран При Канады рассказали, чего ждут от одного из самых зрелищных и непредсказуемых этапов Формулы 1. «Мне нравится трасса в Канаде, а также сам город и атмосфера, – рассказал Нико Хюлькенберг. – Трасса наполовину городская, наполовину – стандартный автодром. На выходе из поворотов здесь расположены барьеры и классные поребрики, а сам характер трассы мне очень по душе. Уик-энд в Монреале всегда один из самых лучших в году. У меня нет каких-то особых предпочтений относительно погоды на предстоящий этап, однако смешанные условия смогли бы добавить немного “перчинки”, но будь что будет, Канада и так всегда подкидывает пару сюрпризов». Джолион Палмер добавил: «Впервые я выступил здесь в прошлом году, и эта уличная трасса сильно отличается от Монако, поскольку здесь есть где обгонять. Особым вопросом на этот уик-энд является погода, поскольку в прошлом здесь часто гонки проходили под дождем. В том году мне всё понравилось, даже несмотря на то, что для меня гонка закончилась раньше финиша по независящим от меня причинам. В предстоящий уик-энд мы должны быть более конкурентоспособными, поскольку сейчас мы делаем всё, чтобы максимально подготовить автомобиль к этой трассе. Всё как всегда – мы будет атаковать на полную. Что касается самого города, то хотелось бы добавить, что он по-настоящему крутой, и здесь действительно чувствуется дух Формулы 1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:46 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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