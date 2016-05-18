Нико Хюлькенберг: Канада всегда подкидывает пару сюрпризов
Гонщики Renault Нико Хюлькенберг и Джолион Палмер в преддверии гран При Канады рассказали, чего ждут от одного из самых зрелищных и непредсказуемых этапов Формулы 1.«Мне нравится трасса в Канаде, а также сам город и атмосфера, – рассказал Нико Хюлькенберг. – Трасса наполовину городская, наполовину – стандартный автодром.На выходе из поворотов здесь расположены барьеры и классные поребрики, а сам характер трассы мне очень по душе. Уик-энд в Монреале всегда один из самых лучших в году.У меня нет каких-то особых предпочтений относительно погоды на предстоящий этап, однако смешанные условия смогли бы добавить немного “перчинки”, но будь что будет, Канада и так всегда подкидывает пару сюрпризов».Джолион Палмер добавил: «Впервые я выступил здесь в прошлом году, и эта уличная трасса сильно отличается от Монако, поскольку здесь есть где обгонять.Особым вопросом на этот уик-энд является погода, поскольку в прошлом здесь часто гонки проходили под дождем.В том году мне всё понравилось, даже несмотря на то, что для меня гонка закончилась раньше финиша по независящим от меня причинам.В предстоящий уик-энд мы должны быть более конкурентоспособными, поскольку сейчас мы делаем всё, чтобы максимально подготовить автомобиль к этой трассе. Всё как всегда – мы будет атаковать на полную.Что касается самого города, то хотелось бы добавить, что он по-настоящему крутой, и здесь действительно чувствуется дух Формулы 1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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