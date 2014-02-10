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ByKolles пропустит вторую половину сезона-2017 в WEC

Команда ByKolles досрочно завершит сезон-2017 после «6 часов Нюрбургринга» в июле.

Как заявил Колин Коллес, участие его коллектива подтверждено только до немецкого этапа, а в дальнейшем они сосредоточатся на разработке прототипа ENSO CLM-NISMO P1 / 01 для следующего сезона, когда в LMP1 дебютируют SMP Racing, Ginetta и Perrinn.

«Мы с самого начала дали понять промоутерам серии, что планируем провести только гонки, которые находятся рядом с «Ле-Маном» в календаре, а затем сосредоточиться на тестах, – цитирует Коллеса AUTOSPORT. – При участии в выездных гонках вернуться к подготовке получится только в январе, а у нашей команды нет таких ресурсов, чтобы иметь отдельную тестовую бригаду.

В следующем году в LMP1 придут ещё больше частников, так что этот сезон можно считать в каком-то смысле переходным».

При этом Коллес не исключил, что в отдельных гонках во второй половине сезона его команда всё-таки выступит.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:42      |      Категория:  Все новости » Спорт
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