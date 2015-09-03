Облик седана проекта «Кортеж» полностью рассекречен - автоновости
Облик седана проекта «Кортеж» полностью рассекречен
Автор фото: НАМИ
Автомобили проекта «Кортеж» должны стать олицетворением возвращения России былого величия: на них будут ездить первые лица государства. Машины создаются в условиях строжайшей секретности, хотя и попадали несколько раз в объективы фотошпионов во время испытаний в Европе.
Главной моделью проекта станет седан. На его базе создадут лимузины для президента и премьер-министра России. Его окончательный облик был раскрыт благодаря публикации патентного изображения в бюллетене «Промышленные образцы» федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Облик седана зарегистрировал за собой институт НАМИ, который является главным разработчиком и заказчиком по проекту «Кортеж».
На рисунках заметно, что от первых образцов седан отличается фарами с горизонтальными полосками дневных светодиодных ходовых огней иным стилистическим решением переднего бампера и задней части.
Проект «Кортеж» предполагает создание автомобилей для высших эшелонов российской власти. Среди них лимузин, представительский и бизнес-седаны, микроавтобус и внедорожник. Однако, такие автомобили можно будет приобрести и простым гражданам, причем, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, покупателям будут доступны все версии, от обычной до бронированной.
В прошлом году НАМИ зарегистрировал товарную марку Aurus. В сопроводительной заявке говорится о том, что имя образовано от слов aurum (золото) и Russia (Россия).
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