Облик седана проекта «Кортеж» полностью рассекречен - автоновости

Автомобили проекта «Кортеж» должны стать олицетворением возвращения России былого величия: на них будут ездить первые лица государства. Машины создаются в условиях строжайшей секретности, хотя и попадали несколько раз в объективы фотошпионов во время испытаний в Европе.

Главной моделью проекта станет седан. На его базе создадут лимузины для президента и премьер-министра России. Его окончательный облик был раскрыт благодаря публикации патентного изображения в бюллетене «Промышленные образцы» федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Облик седана зарегистрировал за собой институт НАМИ, который является главным разработчиком и заказчиком по проекту «Кортеж».

На рисунках заметно, что от первых образцов седан отличается фарами с горизонтальными полосками дневных светодиодных ходовых огней иным стилистическим решением переднего бампера и задней части.

Проект «Кортеж» предполагает создание автомобилей для высших эшелонов российской власти. Среди них лимузин, представительский и бизнес-седаны, микроавтобус и внедорожник. Однако, такие автомобили можно будет приобрести и простым гражданам, причем, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, покупателям будут доступны все версии, от обычной до бронированной.

В прошлом году НАМИ зарегистрировал товарную марку Aurus. В сопроводительной заявке говорится о том, что имя образовано от слов aurum (золото) и Russia (Россия).

