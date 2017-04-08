ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дженсон Баттон примет участие в гонке "1000 км Сузуки" В конце лета чемпион мира Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон дебютирует в японской серии Super GT. Британец выступит в гонке «1000 км Сузуки», которая пройдёт 27 августа, за команду Mugen. Вместе с напарниками по экипажу Хидеки Муто и Дайсуке Накаджимой он будет пилотировать автомобиль Honda NSX-GT. В конце прошлого года в рамках мероприятия Honda на трассе в Мотеги Баттон уже опробовал эту технику. «После пилотирования NSX Concept-GT в рамках Honda Racing Thanks Day в декабре прошлого года я заинтересовался гонками Super GT, – цитирует Баттона GPUpdate.net. – Будучи пилотом Ф1 и членом команды Mugen, я постараюсь побороться за победу. С нетерпением жду встречи с японскими болельщиками».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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