Физкультурники и спортсмены - автоновости

Британцы привезли в Россию первый в своем роде серийный внедорожник с удлиненной колесной базой, который может на равных конкурировать с представительскими седанами по уровню комфорта на втором ряду....
Компания Volvo отказалась от дальнейших работ по созданию дизельных двигателей нового поколения. Нынешние силовые агрегаты семейства Drive-E были представлены в 2013 году и будут выпускаться до 2023...
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