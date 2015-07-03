Названа дата премьеры нового Rolls-Royce Phantom - автоновости

Сегмент роскошных седанов довольно консервативен, особенно когда речь идет о моделях Rolls-Royce, олицетворяющих успешность, состоятельность и достаток. Но презентации нового поколения седана Phantom с нетерпением ждут все: и будущие покупатели, и автомобильная общественность, ведь этот седан является референтной представительской моделью в сегменте.

В коротком видеоролике-анонсе восьмое поколение Rolls-Royce Phantom мелькнуло лишь дважды. Была показана часть радиаторной решетки с традиционной Леди Дух Экстаза сверху. Судя по ней и по шпионским снимкам экстерьер Phantom изменится, мягко говоря, не сильно. Еще на одном кадре мелькнула отделка передней панели из дорогого дерева с очень сложным рисунком.

Технически же Rolls-Royce изменится кардинально. Седан будет построен на новой алюминиевой платформе, которая ляжет в основу всех моделей британского производителя. В компании называют ее своей, но вряд ли для кого-то будет сюрпризом, что речь идет о модульной платформе CLAR материнской компании BMW. Седан немного подрастет в размерах, но за счет широкого применения алюминия и композитов будет легче нынешнего. Также, по слухам, он получит заднюю подруливающую подвеску: клиенты жаловались на то, что Phantom крайне плохо рулится в поворотах.

А вот двигатель, вероятнее всего останется прежним, 6,7-литровым V12. Но в Rolls-Royce совместно с BMW его серьезно модернизируют. Также, в гамме должен появиться и гибридный вариант. О том, какой силовой установкой будет оснащаться он пока информации нет.