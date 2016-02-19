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«Великая степь – Дон» – участники съехались в Волгоград

Второго июня на старт ралли-рейда «Великая степь – Дон» – третьего этапа чемпионата страны – выйдет 31 участник на внедорожниках, грузовиках и SSV (side-by-side багги).

В Волгоград съедутся практически все основные "игроки", ведущие сражение за призовые места в российском рейдовом чемпионате.

Основное внимание болельщиков, конечно же, будет приковано к абсолютном зачёту, борьбу за победу в котором будут вести экипажи, выступающие на прототипах категории Т1.

Под номером 100 в бой уйдёт лидер сезона Виктор Хорошавцев. Состав соперников гонщика команды Aspec Motorsport будет весьма представительным, а возглавят эту группу сразу два экипажа Suprotec Racing.
«Великая степь – Дон» – участники съехались в Волгоград
Виктор Хорошавцев и Антон Николаев. Фото: РОСРР

Андрей Новиков и Борис Гадасин выйдут на старт ралли-рейда «Великая степь – Дон» за рулём G-Force БАРС. Интересно, что команда Suprotec Racing будет в Волгограде единственным коллективом, представленным сразу в трёх зачётах – помимо двух именитых экипажей в зачёте Т1 в её составе выступят Александр Потапов (зачёт R, ВАЗ Нива Супротек) и Мария Опарина (зачёт Т3).

Галерея: Тесты команды Suprotec Racing

В четверг три экипажа, выступающие на внедорожниках, приняли участие в тестовых заездах, которые проводились в сотне километров от Волгограда. Борис Гадасин, Андрей Новиков и Александр Потапов "протрясли" свои боевые машины, проверили работу всех узлов и внесли заключительные изменения в настройки автомобилей.
«Великая степь – Дон» – участники съехались в Волгоград
Александр Потапов и Алексей Кузьмич. Фото: Алексей Сергеев

Наполнение зачётов на ралли-рейде «Великая степь – Дон» будет едва ли не полным. Из гонщиков, занимающих первые 15 мест в таблице результатов абсолютного зачёта после двух прошедших этапов, в Волгоград не приедут только пятеро – Юни Ампуя, Андрей Рудской, Владимир Васильев, Шамырат Гурбанов и Роман Брискиндов.

Зато помимо Хорошавцева, Новикова и Гадасина зрители увидят в деле выступающих на прототипах зачёта Т1 Владимира Фролова, Алдиса Вилцанса, Алексея Черкесова и многократного чемпиона СССР и России по автомобильному спорту Сергея Успенского.

После двух гонок очки в зачёте Т2 имеют четыре гонщика, и все они будут выступать на волгоградской земле – Александр Терентьев, Алексей Титов, Константин Иванов и Леонид Петров.

Десятка лучших гонщиков зачёта R не досчитается в Волгограде Татьяны Елисеевой и Александра Александрова. Последний в этом году приехал пока только на свою домашнюю гонку в Крыму, а вот отсутствие единственной пилотессы, выступающей на внедорожниках, вызвало вопросы.

Спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин так прокомментировал ситуацию: «Наша Таня Елисеева пока набирается сил. Как только мы построим для неё ещё один гоночный автомобиль, она тут же вернётся в строй».

Из четырёх обладателей очков зачёта Т3 на старт «Великой степи – Дон» не выйдет только Павел Хантимиров. А в списке участников грузового зачёта Т4 отсутствует фамилия лидера Андрея Каргинова, а это значит у Айрата Мардеева и Антона Шибалова есть отличные шансы выйти в лидеры.

Старт ралли-рейда «Великая степь – Дон» состоится в пятницу в 14.00 на территории мототрека АлИг.
«Великая степь – Дон» – участники съехались в Волгоград
Антон Шибалов, Дмитрий Никитин и Андрей Мокеев. Фото: РОСРР
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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