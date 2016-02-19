ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С юбилеем!

Сегодня, 2 июня, отмечает 50-летний юбилей приморский яхтсмен, чемпион и неоднократный призер Чемпионатов России по парусному спорту Сергей Курысь. Более 40 лет он не расстается с парусом, оставаясь верным морской стихии на протяжении всей жизни.





Бессменный капитан яхты «Форсаж» вместе со своим экипажем Сергей не раз поднимался на пьедестал почета краевых и всероссийских регат. Вместе они преодолели не одну тысячу миль и съели не один пуд морской соли, прошли проверку штормами и штилем, успешно выдержав все испытания.





С круглой датой юбиляра поздравляют близкие, друзья и, конечно же, яхтсмены!





ИА СпортПриморье присоединяется к поздравлениям и от всей души желает имениннику крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, новых спортивных достижений, только попутного ветра и семь футов под килем!











Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 10:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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