Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

С юбилеем!

С юбилеем!
Сегодня, 2 июня, отмечает 50-летний юбилей приморский яхтсмен, чемпион и неоднократный призер Чемпионатов России по парусному спорту Сергей Курысь. Более 40 лет он не расстается с парусом, оставаясь верным морской стихии на протяжении всей жизни.



Бессменный капитан яхты «Форсаж» вместе со своим экипажем Сергей не раз поднимался на пьедестал почета краевых и всероссийских регат. Вместе они преодолели не одну тысячу миль и съели не один пуд морской соли, прошли проверку штормами и штилем, успешно выдержав все испытания.



С круглой датой юбиляра поздравляют близкие, друзья и, конечно же, яхтсмены!



ИА СпортПриморье присоединяется к поздравлениям и от всей души желает имениннику крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, новых спортивных достижений, только попутного ветра и семь футов под килем!






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 10:48      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
В столице Приморья продолжают возрождать лапту
19-02-2016, 04:55, Спорт
Владивостокцы сохраняют традиции народного спорта: сотрудники «Молодежного ресурсного центра» (МРЦ), осуществляющего деятельность при администрации приморской столицы, продолжают возрождать русскую...
Подробнее
В Lotus не знают, в чём причина большой разницы в темпе в квалификации и гонке
10-06-2015, 02:50, Спорт
В команде Lotus не понимают, почему их машины не смогли cравняться в скорости с главными конкурентами на Гран При Канады, несмотря на небольшое отставание в квалификации от Williams и Ferrari. Ромен...
Подробнее
В Mercedes не питают иллюзий перед российским этапом DTM
10-07-2014, 14:23, Спорт
Несмотря на вторую в сезоне победу, добытую на предыдущей гонке DTM на Норисринге, в Mercedes не рассчитывают на повторение этого успеха в ближайшие выходные на подмосковной трассе Moscow Raceway,...
Подробнее
Валттери Боттас: Новая машина не сильно отличается от прошлогодней
2-02-2015, 13:43, Спорт
Пилот Williams Валттери Боттас сказал, что новая машина команды не сильно отличается от прошлогодней, но она определенно стала лучше своей предшественницы. В первый день тестов Боттас не сразу выехал...
Подробнее
Майкл Андретти критикует новые аэродинамические обвесы
3-05-2015, 23:53, Спорт
Майкл Андретти обрушился с критикой на новые аэродинамические обвесы, которые появились в IndyCar в этом году. Пока что в этом сезоне полностью доминирует Chevrolet. В первых четырёх гонках этого...
Подробнее
Хорхе Лоренсо приступил к работе с Ducati
15-11-2016, 23:41, Спорт
Трёхкратный чемпион мира Хорхе Лоренсо проехал свои первые круги на мотоцикле Ducati. Во вторник утром на трассе имени Риккардо Тормо в Валенсии стартовали традиционные постсезонные тесты. Испанец...
Подробнее
Две медали Первенства России по легкой атлетике завоевали уссурийцы
24-07-2015, 06:05, Спорт
Уссурийские легкоатлеты одни из самых быстрых в стране. С первенства России воспитанники детской юношеской спортивной школы привезли две серебряные награды. Конкурентами на дистанции для приморских...
Подробнее
Руководство Нюрбургринга: Мы не собираемся проводить этап Ф1 себе в ущерб
5-10-2016, 04:07, Спорт
Официальные представители трассы в Нюрбурге заявили, что не собираются действовать себе в ущерб ради проведения этапа Формулы 1. В 2007 году был заключен договор, согласно которому трассы...
Подробнее
В большой дрифт возвращается наказанный за нарушение ПДД спортсмен
21-04-2017, 15:03, Спорт
Пилот Российской дрифт-серии Эдуард Маляров, отбывший наказание за нелегальный дрифт на дороге общего пользования, примет участие в первом этапе РДС-Восток. Мероприятие пройдёт в эти выходные на...
Подробнее
В Mercedes удивлены скоростью своих соперников в Гран При Сингапура
29-09-2014, 16:54, Спорт
В Mercedes признались, что скорость RBR и Ferrari на одном быстром круге в Сингапуре стала для них большим сюрпризом...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU