У Jaguar F-Type появилась новая версия - автоновости

Российские дилеры начали прием заказов на купе и родстер Jaguar F-Type в новой версии, которая отныне стала базовой. Машина получила 4-цилиндровый турбомотор семейства Ingenium мощностью 300 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность двигателя составляет 300 л.с. С ним купе разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ч. Стоимость купе с таким двигателем начинается с отметки в 4,5 миллиона рублей, родстера — с 5 225 000 рублей.

В базовую версию и купе и родстера входят дифференциал, система динамического распределения тяги между колесами при торможении, система динамического контроля устойчивости, возможность «переключения» передач подрулевыми лепестками, обогрев лобового стекла и зеркал, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также системы экстренного торможения, распознавания знаков, круиз-контролем с ограничителем скорости и системой удержания в полосе.

Кроме этой версии Jaguar F-Type представлен на российском рынке -сильным 3-литровым V6 мощностью 340 л.с. в атмосферном исполнении и 380, а также 400 л.с. на версиях с турбиной. Топовым является вариант с двигателем V8 мощностью 500 и 575 л.с.

