Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

У Jaguar F-Type появилась новая версия - автоновости

У Jaguar F-Type появилась новая версия - автоновостиУ Jaguar F-Type появилась новая версия

Автор фото: фирма-производитель

Российские дилеры начали прием заказов на купе и родстер Jaguar F-Type в новой версии, которая отныне стала базовой. Машина получила 4-цилиндровый турбомотор семейства Ingenium мощностью 300 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность двигателя составляет 300 л.с. С ним купе разгоняется до «сотни» за 5,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 249 км/ч. Стоимость купе с таким двигателем начинается с отметки в 4,5 миллиона рублей, родстера — с 5 225 000 рублей.

В базовую версию и купе и родстера входят дифференциал, система динамического распределения тяги между колесами при торможении, система динамического контроля устойчивости, возможность «переключения» передач подрулевыми лепестками, обогрев лобового стекла и зеркал, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также системы экстренного торможения, распознавания знаков, круиз-контролем с ограничителем скорости и системой удержания в полосе.

Кроме этой версии Jaguar F-Type представлен на российском рынке -сильным 3-литровым V6 мощностью 340 л.с. в атмосферном исполнении и 380, а также 400 л.с. на версиях с турбиной. Топовым является вариант с двигателем V8 мощностью 500 и 575 л.с.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 08:50      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Первый кроссовер Maserati выходит на российский рынок - автоновости
20-08-2016, 04:51, Автоновости
Российский офис Maserati начал прием заказов на кроссовер Levante....
Подробнее
Mazda заменит RX-8 новой
1-03-2014, 12:40, Автоновости
Японская компания Mazda заполнит образовавшуюся после "отставки" модели RX-8 брешь в модельном ряду новым спорткаром RX-7....
Подробнее
В феврале объем мирового авторынка вырос на 2,7 процента - автоновости
21-03-2016, 03:41, Автоновости
В феврале во всем мире было продано более 6,5 млн легковых автомоблией....
Подробнее
Падение российского рынка в августе усилилось - автоновости
11-09-2016, 20:40, Автоновости
По итогам прошлого месяца падение российского рынка составило 18 процентов....
Подробнее
В Токио представлено новейшее купе BMW Alpina B4 Bi-Turbo
25-11-2013, 22:30, Автоновости
На Токийском мотор-шоу компания Alpina представила купе B4 Bi-Turbo, разработанное на базе новинки BMW – купе 4-Series. Если точнее, то в основу новой модели «Альпины» легла модификация BMW 435i. За...
Подробнее
Тестирование беспилотных такси в Японии начнется в 2016 году - автоновости
2-10-2015, 23:56, Автоновости
В следующем году японские беспилотные такси начнут проходить тестирование на дорогах общего пользования....
Подробнее
Euro NCAP разбил еще четыре новых автомобиля - автоновости
1-09-2016, 12:59, Автоновости
Из четырех новинок две получили высшие баллы....
Подробнее
Китайские власти поделились планами по «электрификации» автопарка страны - автоновости
10-11-2016, 04:56, Автоновости
К 2030 году власти КНР рассчитывают перевести около трети автопарка страны на электрическую тягу....
Подробнее
General Motors начал год на российском рынке с 45-процентного роста - автоновости
10-02-2017, 20:44, Автоновости
Американский автопроизводитель в январе реализовал на территории РФ более 1,8 тысяч автомобилей....
Подробнее
Audi привезла новый Q5 в Россию - автоновости
21-04-2017, 00:50, Автоновости
Российское отделение Audi объявило о старте приема заказов на кроссовер Q5 второго поколения. Модель будет доступна у нас исключительно с 2-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и роботизированной...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU