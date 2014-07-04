ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эстебан Гутьерреc заменит Себастьяна Бурдэ в Детройте Бывший гонщик Формулы 1 Эстебан Гутьеррес заменит травмированного Себастьяна Бурдэ в составе команды Dale Coyne Racing во время сдвоенного уик-энда Гран При Детройта в ближайшие выходные. Это будет дебют мексиканца в серии IndyCar. «Нам будет не хватать Себастьяна, но мы довольны тем, кого выбрали в качестве замены на этот уик-энд, – сказал владелец команды Дейл Койн. – У Эстебана отличный гоночный опыт в открытых колёсах, особенно тот, что он получил в Формуле 1 и серии GP2. Я думаю, что он хорошо покажет себя в IndyCar, несмотря на то, что придётся учиться, и мы с нетерпением ждём его дебюта в Детройте в этот уик-энд». Судя по сообщениям американской прессы, пока что участие Гутьерреса подтверждено только на гонки в Детройте. У мексиканца нет опыта пилотирования на овалах, при этом Джеймс Дэвисон, который также был в числе претендентов на место Бурдэ, смог прорваться в Инди 500 с последнего места на третье перед тем, как попал в аварию на 183-м круге. «Я очень благодарен команде Dale Coyne Racing, это очень конкурентоспособная команда, – сказал Гутьеррес. – Когда мне позвонил Дейл Койн, я не сомневался, что смогу получить отличную возможность дебютировать в IndyCar. Моя задача заключается в том, чтобы учиться как можно быстрее. IndyCar – это очень сложная серия для гонщиков, и я готов воспользоваться этим шансом. Я очень рад, что дебютирую на гонках Гран При Деройта, и я с нетерпением жду начала работы со всеми инженерами, со всей командой и Honda, а также я буду снова пилотировать шасси Dallara. У меня хорошие воспоминания о моих успехах в GP3 и GP2 на шасси Dallara, и я хорошо работал с командой Haas в Формуле 1. Я буду стараться изо всех сил для Dale Coyne Racing, Honda и своих мексиканских болельщиков», Гутьеррес провёл в Формуле 1 три полных сезона с командами Sauber и Haas. Гутьеррес начиная с этапа в Мексике присоединился к чемпионату Формулы Е, где провёл три уик-энда. Эстебан в сумме провёл 59 стартов в Формуле 1, показал один быстрейший круг, а его лучший финиш в Гран При был на седьмом месте. Себастьян Бурдэ начал этот сезон с победы на первом этапе в Сент-Питерсберге, после чего финишировал вторым в Лонг Бич. Во время субботней части квалификации к Инди 500 он попал в аварию, в которой получил переломы в области таза и правого бедра. Сейчас 38-летний француз проходит активный курс реабилитации и намерен вернуться за руль во время финала сезона в Сономе. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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