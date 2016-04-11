Skoda Kodiaq и MINI Countryman успешно прошли независимые краш-тесты - автоновости
Skoda Kodiaq и MINI Countryman успешно прошли независимые краш-тесты
Автор фото: Euro NCAP
Комитете Euro NCAP провел краш-тесты последних четырех новинок европейского рынка: кроссоверов Skoda Kodiaq и MINI Countyrman, а также компактных хэтчбеков Nissan Micra и Suzuki Swift. И если кроссоверы выступили более чем достойно, то компакты показали себя не с лучшей стороны.
Skoda Kodiaq заработал в краш-тестах пять звезд. Защита взрослых пассажиров при фронтальном ударе оценена в 92%. Небольшие вопросы вызвала лишь защита грудной клетки водителя при ударе о сминаемый барьер и пассажира — при ударе о сминаемый. Защита детей оценена в 77%: при лобовом ударе о барьер с 25-процентным перекрытием у 10-летнего ребенка могут возникнуть травмы шеи. Безопасность для пешеходов оценена в 71%.
MINI Countryman получил 90% за защиту взрослых пассажиров, здесь отмечены повышенные нагрузки на туловище водителя, защита детей оценена в 80%, пешеходов 64%.
Компактный хэтчбек Nissan Micra также получил пять звезд, но тут стоит оговориться, что в тестах участвовала машина с опциональным пакетом электронных систем безопасности. Базовая версия без этого пакета получила четыре звезды.
Наконец, Suzuki Swift стал единственным «троечником». Защита взрослых пассажиров оценена в 83%, а у версии с опциональной системой экстренного торможения — в 86%. Версия с опциональным пакетом получила четыре звезды, но эксперты обратили внимание на опасные подголовники второго ряда, которые недостаточно защищают пассажиров от хлыстовых травм при ударе сзади.
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