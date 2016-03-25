ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Валттери Боттас: В Монреале Red Bull Racing будет тяжелее, чем в Монако Гонщик Mercedes Валттери Боттас сомневается, что в ближайших гонках Red Bull Racing будет столь же быстра, как на Гран При Монако в прошлый уик-энд. За счёт грамотной тактики Даниэль Риккардо смог опередить финского пилота в сражении за подиум. Как признает Боттас, RBR действительно оказалась на одном уровне с «Серебряными стрелами», но на следующем этапе в Монреале баланс сил снова изменится. «Думаю, такое выступление связано с особенностями трассы в Монако, на которой важны прижимная сила и механическое сцепление, – цитирует Боттаса AUTOSPORT. – В Канаде ситуация будет другой – там много среднескоростных поворотов и шикан. Конечно, рано или поздно они вернутся в форму. Это сильная команда, умеющая строить очень быстрые машины, поэтому не стоит их недооценивать. Но в Канаде им придётся сложнее, чем в Монако. У меня был шанс на подиум в Монако, но мне не повезло. Пока я ехал за Карлосом Сайнсом и испытывал проблемы с перегревом тормозов, Даниэль Риккардо демонстрировал высокий темп. Red Bull была достаточно конкурентоспособна, чтобы бросить нам вызов. Они воспользовались появившимся шансом, тогда как мы потеряли несколько очков, что вызывает огорчение».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:02 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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