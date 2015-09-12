Kia Soul получил в России новый двигатель - автоновости

Компания Kia объявила о расширении линейки силовых агрегатов для кроссовера Soul на российском рынке. Теперь довольно популярную модель можно заказать и с двухлитровым атмосферным силовым агрегатом мощностью 150 л.с. Поставляться такая версия будет исключительно с 6-ступенчатым автоматом.

Новый двигатель предложен на Kia Soul в комплектациях Luxe (1 094 900 рублей), Prestige (1 204 900 рублей) и Premium (1 354 900 рублей). В компании говорят, что новый для данной модели силовой агрегат станет «золотой серединой» по динамическим характеристикам и другим потребительским свойствам.

Помимо данного силового агрегата кроссовер оснащается 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 124 л.с., 1,6-литровым двигателем с непосредственным впрыском (132 л.с.) и 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 204 л.с. для топовой версии GT.

Продажи обновленного Kia Soul на российском рынке начались в феврале этого года. Стоимость базовой версии с 1,6-литровым 124-сильным двигателем стартует с отметки в 884 900 рублей.