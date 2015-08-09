ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Йост Капито: Если бы Volkswagen осталась, ее доминирование в WRC продолжилось бы Бывший руководитель Volkswagen Йост Капито уверен, что если бы немецкий производитель остался в WRC на сезон 2017 года, то его доминирование в чемпионате мира обязательно бы продолжилось. VW выиграла с Себастьеном Ожье четыре чемпионских титула подряд с 2013 по 2016 год. На протяжении этого периода времени Ожье выиграл 43 ралли из 52 возможных. «На старте этого сезона у Volkswagen было бы огромное преимущество над остальными, потому что команда раньше других начала работать над автомобилем под новый регламент-2017, – сказал Капито в интервью AUTOSPORT.com. – В прошлом году мы почти не тестировали машину-2016 – она была новой, а ее доработка закончилась в конце 2015 года. С того момента мы пустили все силы на автомобиль-2017. Когда бывшие пилоты Volkswagen, тестировавшие Polo 2017 года, жалуются на поведение машин, на которых они выступают сейчас, это лучший индикатор того, что автомобиль Volkswagen был лучше. Производитель старается делать свою работу максимально качественно. Нам платили за победы. В условиях нового регламента мы стали бы еще сильнее. Нам было обидно прекращать работу над проектом, в который мы вложили столько сил; сейчас мы бы пожинали плоды нашей кропотливой работы. Мы все хотели увидеть, насколько хороша будет машина на трассе». Согласен с Йостом и Андреас Миккельсен. «Polo 2017 года нас очень, очень впечатлила, – сказал Андреас. – Если посмотреть на турнирную таблицу сейчас, то Ожье лидирует, [Яри-Матти] Латвала также близко. Думаю, мы тоже были бы наверху. Так что я понимаю, к чему клонит Йост. Жаль, что мечта не воплотилась в реальность».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Вчера, 23:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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